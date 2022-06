Postavljen prvi solarni panel u sklopu Solari 3000+ i Solari 500+

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na krovu porodične kuće Kisića, u nikšićkom naselju Rastovci, instaliran je prvi solarni panel u okviru projekta Solari 3000+ i Solari 500+, saopštili su iz Elektroprivrede (EPCG)

Kako su kazali, na taj način je iz nikšićkih Rastovaca otpočela energetska tranzicija u Crnoj Gori.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da misle da je to budućnost Crne Gore i da država ima izvanredan solarni potencijal.

„Ovo je samo početak i ubijeđen sam da će na hiljade kuća imati fotonaponski sistem odnosno malu solarnu elektranu na svojim krovovima. Naša poslovna filozofija je pobijedila ne samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Evropi: proizvoditi električnu energiju tamo gdje se troši“, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da je EPCG nabavila opremu vrijednu 22 miliona EUR.

„Možete misliti koliko smo samo po tom osnovu uštedjeli za potrošače“, dodao je Đukanović.

Kako je rekao, svjedoči se da su cijene na berzi električne energije preko 300 evra po MWh.

„Porodica koja ugradi ovaj sistem više neće zavisiti od cijena električne energije. Ona će proizvoditi sopstvenu električnu energiju, razmjenjivati sa našim sistemom i nakon otplate rata, ovo je njihovo, računi za struju oko nula EUR“ – rekao je Đukanović i čestitao porodici Kisić.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, kazao je da je danas istorijski dan za EPCG i čitav energetski sektor.

„Projekat Solari 3000+ je zaživio u praksi i dobio prvog korisnika i ja mu iskreno čestitam na tome“ – rekao je Rovčanin.

On je, kako je saopšteno, kazao da se nada da će se ovaj projekat nastaviti ubrzanom dinamikom jer je to neophodno u uslovima energetske krize da se bude što više energije upravo na mjestima gdje se ona troši.

„To je sva suština. Nadamo se da će potrošači biti zadovoljni instaliranom opremom i biti primjer da za nekoliko godina u Crnoj Gori bude što više krovova sa panelima, imajući u vidu da je zelena energija naša potreba u ovom momentu“, istakao je Rovčanin.

Predsjednik opštine Nikšić, Marko Kovačević, rekao je da nova faza razvoja Crne Gore kreće upravo iz Nikšića.

„EPCG je stvorila jednu novu vrijednost i za našu zemlju i za naš grad. U saradnji sa Opštinom uspjeli smo da imamo prvog korisnika upravo u Nikšiću“, istakao je Kovačević.

Kovačević je dodao da da se otvorila i nova firma, Solar Gradnja, što će, kako je rekao, značiti i nova radna mjesta za Nikšićane i ostale građane Crne Gore.

„Tako da bih iskoristio priliku da čestitam i EPCG i Solar Gradnji i porodici Kisić“,, a nama je zadovoljstvo što smo učestvovali u ovom projektu, što ćemo imati energetsku efikasnost na višem nivou i što ćemo imati veći broj radnih mjesta u opštini Nikšić, kao što smo i obećali“, kazao je Kovačević.

Ivan Kisić, prvi vlasnik solarnog panela, zahvalio se EPCG što je izabrala njegovu kuću da bude prvijenac u ovom projektu.

Iz EPCG su naveli da će ekipe Solar Gradnje ugrađivati fotonaponske, solarne panele širom Crne Gore, a zbog velikog interesovanja za učešče u projektu, za koji se prijavilo preko 14 hiljada potrošača, uskoro će se pokrenuti i projekat SOLARI 5.000+.

„Podsjećamo da potrošači, ugradnjom fotonaponskih panela, imaju mogućnost da sami proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe, a eventualni višak prodaju EPCG. Tako od potrošača i kupaca, postaju proizvođači i prodavci, poštujući pritom životnu sredinu“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je položaj Crne Gore idealan za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a da će se EPCG potruditi da svakom građaninu ponudi mogućnost da ima solarnu elektranu na svom objektu.

„EPCG je, u skladu sa svojim dugoročnim ciljevima, strategijom održivosti i bilateralnom saradnjom sa EU, u cilju smanjenja emisije CO2, inicirala projekte koji se odnose na zamjenu i smanjenje korišćenja štetnih izvora energije“, navodi se u saopštenju.

Tako, kako je saopšteno, EPCG razvija i projekte, izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“, plutajućih solara na našim hidroakumulacijama, solarnih elektrana na neplodnom zemljištu, kao i solarnih elektrana, „Velje Brdo“ i „Briska Gora“.

„Radi se i na projektu ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“, realizaciji projekta hidroelektrana „Komarnica“ i „Kruševo“, ugradnji osmog agregata u HE „Perućica“, te projektu regulacije voda u Nikšićkom Polju“, dodaje se u saopštenju.

