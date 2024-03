Poslanički klub Demokrata protiv uvođenja radne nedjelje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički klub Demokratske Crne Gore protiv je uvođenja radne nedjelje u bilo kojem obliku, saopštio je poslanik te partije Momčilo Leković.

On je kazao da Demokrate ostaju principijelne u svom stavu i da vjeruju da, dok god o tome bude odlučivala ta stranka i ako to bude zavisilo od njihovih poslanika, neradna nedjelja neće biti dovedena u pitanje.

„Poslanički Klub Demokratske Crne Gore ovom prilikom ističe svoj više puta ponovljeni, dosljedni i čvrsti stav protiv uvođenja radne nedjelje u bilo kojem obliku“, naveo je Leković u saopštenju.

U Demokratskoj Crnoj Gori, kako je rekao, smatraju da je slobodan dan izuzetno značajan za radnike.

Leković je poručio da bi bilo kakva promjena, koja bi dovela do gubitka tog slobodnog dana, za Demokrate bila neprihvatljiva.

„Ističemo svoje duboko poštovanje prema radničkim pravima i važnosti prava svakog radnika da ima slobodan dan, posebno nedjeljom, kako bi mogao provesti vrijeme sa porodicom, odmoriti se i “napuniti baterije” za buduće radne izazove“, kaže se u saopštenju.

U Demokratskoj Crnoj Gori, kako je naveo Leković, smatraju da je očuvanje tog slobodnog dana ključno za očuvanje ravnoteže između radnog i privatnog života, kao i za opšte dobro radnika i društva u cjelini.

On je rekao da su Demokrate duboko svjesne važnosti porodičnih vrijednosti i da smatraju da je nedjelja preodređena za okupljanje i zajedničko provođenje vremena, što ima pozitivan uticaj na socijalne veze i blagostanje porodica.

„Ovo je pitanje koje se tiče osnovnih radničkih prava i socijalne pravde i Demokrate će se boriti da se ti principi ne samo sačuvaju, već i značajno unaprijede u narednom periodu“, navodi se u saopštenju.

