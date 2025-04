Poslanici većine da ne glasaju za zakone o potvrđivanju sporazuma sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šef kluba poslanika Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša, pozvao je poslanike većine da sjutra ne glasaju za zakone o potvrđivanju sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

On je predložio da se, shodno članu 8 Sporazuma o ekonomskoj saradnji i članu 6 tačka 5 Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoju nekretnina, otvori javna rasprava i kroz dijalog sa raznim segmentima društva – nevladinim organizacijama i lokalnim zajednicama, pokuša doći do dogovora oko korigovanja tekstova sporazuma.

“Kako bi bili nesporno usklađeni sa Ustavom, crnogorskim zakonima i strateškim dokumentima, standardima Evropske unije (EU) i obavezama na EU putu, uz poseban senzibilitet prema očuvanju životne sredine, što je i najkompleksnija obaveza u pregovaračkom integracionom procesu”, naveo je Mugoša na mreži X.

On je rekao da je siguran da bi te promjene prihvatila i Vlada UAE, jer su, kako je kazao, sve netransparentne aktivnosti izvršne vlasti bez ikakve potrebe napravile reputacioni problem UAE i njihovim investitorima.

“Ova procedura korigovanja potpisanog sporazuma i uzajamne saglasnosti dvije Vlade na njegove promjene je dozvoljena, nakon čega bi se korigovani sporazumi ratifikovali u Skupštini”, zaključio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS