Poskupljenje struje i restrikcije opcija ako se stanje ne popravi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Restrikcije i poskupljenje struje jedna su od opcija ukoliko se stanje u narednom periodu ne popravi, saopštio je rukovodilac sektora za korporativne komunikacije Elektroprivrede (EPCG), Tomaš Damjanović.

On je, u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG, kazao da ta kompanija ima obezbijeđene količine električne energije za avgust i septembar, ali da će za ostatak godine zavisiti od više faktora, prije svega hidrološke situacije.

“Restrikcije su generalno posljedica globalne energetske krize, koja na sve utiče, pa i nas. Situacija na tržištu je delikatna i nezgodna za sve učesnike. Može da se desi da imate dovoljno novca da nabavite električnu energiju, ali da na tržištu nema dovovljno robe”, objasnio je Damjanović, prenosi portal RTCG.

On je dodao da je za električnu energiju za prvih sedam mjeseci utrošeno 117 miliona, dok je za isti period prošle godine izdvojeno 28 miliona.

“Nastojaćemo da ne dođemo u situaciju kao neke države u regionu, ali restrikcije su jedna od opcija. Potrebna nam je ispružena ruka i kupaca – domaćinstva, privrede i javne uprave”, naveo je Damjanović.

On je kazao da se, ukoliko hidrološka i situacija u postrojenjima bude povoljna, neće podizati cijene struje.

“Cijene svih artikala su skočile, poskupljenja su nepopularna mjera i radimo sve što možemo da do toga ne dođe. Naravno, i to je jedna od opcija ako okolnosti ne odu po planu”, rekao je Damjanović.

On je ocijenio da je rano govoriti o tome kako će se završiti razgovori EPCG i turskog Tosiyalija.

“Razgovori su počeli i nastaviće se, a čime će rezultirati rano je govoriti. Interes EPCG je da posluje u opštem inetersu i da dođe do što više izvora električne energije”, kazao je Damjanović.

On je dodao da su kao problematičan detektovali drugi i treći kvartal, što ranije nije bio slučaj jer su cijene bile drugačije.

“Osnovni cilj EPCG je proširenje proizvodnog portfolija, i Željezara predstavlja ozbiljan resurs u pogledu energetskog potencijala. U narednom periodu skeniraće se i prezentovati javnosti zahtjevi turske kompanije”, saopštio je Damjanović.

On je naveo i da u kompaniji ozbiljno razmatraju sugestiju Vlade i da li bi investiranje u Željezaru zadovoljilo njihove potrebe.

“Ponudu Vlade za kupovinu Željezare do ovog trenutka nijesmo dobili, samo zeleno svjetlo da se može otpočeti razgovor sa sadašnjim vlasnikom na tu temu”, objasnio je Damjanović.

