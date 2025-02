Posjeta američkih kompanija prilika za jačanje ekonomskih veza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Posjeta američkih kompanija Crnoj Gori značajan je događaj koji predstavlja izuzetnu priliku za unapređenje ekonomskih veza između dvije države, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, na sastanku sa predstavnicima Američko-centralnoevropske poslovne asocijacije (ACEBA).

“Ovaj susret dodatno afirmiše partnerske odnose i otvara prostor za konkretnu razvojnu i investicionu saradnju u skladu s potpisanim Memorandumom,“ rekao je Gjeloshaj.

Sastanku su, pored članova Vlade, prisustvovali potpredsjednik ACEBA-e Daglas Devisocki, predstavnici američkih kompanija, kao i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke.

Gjeloshaj je istakao odlične odnose između Crne Gore i SAD, naglasivši da snažni bilateralni odnosi predstavljaju osnov za dalje unapređenje ekonomske saradnje.

On je saopštio i da su američke investicije od posebnog značaja za Crnu Goru, ne samo zbog ekonomskog potencijala, već i zbog vrijednosti koje promovišu.

„Vlada će biti pouzdan i posvećen partner svim kredibilnim američkim investitorima,“ dodao je Gjeloshaj.

Reinke je rekla da sa zadovoljstvom dočekuju brojne istaknute američke kompanije u Podgorici.

“Ove kompanije predstavljaju snažne američke brendove u različitim sektorima, uključujući finansije, infrastrukturu, odbranu, sajber bezbjednost, energetiku, bezbjednost granica i zdravstvenu zaštitu. Radujemo se partnerstvima i prilikama koje će proizaći iz daljeg jačanja naših ekonomskih veza”, dodala je Reinke.

Sagovornici su ocijenili da status Crne Gore, kao članice NATO-a, uz kontinuirani proces evropskih integracija, šalje snažan signal povjerenja američkim i drugim međunarodnim investitorima.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje i potencijalnim investicijama u sektorima infrastrukture, energetike, turizma, zdravstva, tehnologije i zelene energije.

Dogovoren je nastavak komunikacije i intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Nakon uvodnih obraćanja održani su bilateralni sastanci predstavnika američkih kompanija s ministrima u crnogorskoj Vladi.

