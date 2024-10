Posebno akcentovana regionalna saradnja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članstvo Crne Gore u EU imaće višestruke koristi za crnogorske građane i za stabilnost i prosperitet cijelog regiona Zapadnog Balkana, ocijenila je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić i dodala da je poseban akcenat na regionalnoj saradnji.

Ona se na panelu u okviru foruma pod nazivom Ka usješnom proširenju EU danas u Briselu osvrnula na ključne teme koje su od značaja ne samo za Crnu Goru, već i za budućnost cijele Evrope, naglasivši da Crna Gora podržava viziju jače i ujedinjenije Evrope, te da proces proširenja EU nije samo širenje njenih granica, već i širenje osnovnih vrijednosti kao što su demokratija, vladavina prava i ljudska prava.

Nišić je na sastanku učestvovala na poziv predsjednika Evropskog i Ekonomskog i socijalnog Komiteta (EESC) Olivera Ropkea, zajedno sa državnom sekretarkom Anđelom Bašović i vršiteljkom dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integraciju i međunarodnu saradnju, Ivanom Šućur.

Forum o proširenju na visokom nivou otvorili su Ropke, evropski komesar za radna mjesta i socijalna prava Nikolas Schmit i evropski komesar za susjedstvo i proširenje, Oliver Varhelyi.

Nišić je govorila na panelu u okviru Foruma, uz ministra rada i socijalnog staranja Grčke, Nikia Kerameusa, državnog sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja Njemačke Rolfa Schmachtenberga i zamjenice ministra ekonomije, kulture i inovacija Albanije Olte Manjani.

Poseban akcenat je stavljen na značaj regionalne saradnje, pri čemu Crna Gora, kao članica NATO-a, nastoji da ima stabilizirajuću ulogu na Balkanu, te da je uspješno proširenje EU na Zapadni Balkan ključni korak ka dugoročnom miru i razvoju regiona.

“Crna Gora je na evropskom putu prepoznala važnost reformi, usvajanja evropskih propisa i standarda, kao i kontinuiranog socijalnog dijaloga i angažovanja civilnog društva. Participativan pristup je od suštinske važnosti za rješavanje izazova koji su pratili Crnu Goru tokom dugog puta ka članstvu u EU”, navela je Nišić.

Kroz aktivno učešće svih zainteresovanih strana u pregovaračkom procesu, Crna Gora je osigurala da koristi od pristupanja Evropskoj uniji budu ravnomjerno raspodijeljene među svim njenim građanima.

Crna Gora, kako se zaključuje, ostaje u potpunosti posvećena neophodnim reformama koje će omogućiti njeno pristupanje EU, uz stalnu saradnju sa evropskim partnerima te da će članstvo Crne Gore obogatiti EU i otvoriti nove mogućnosti za njene građane.

