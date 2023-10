Posebna oktobarska ponuda i Alpine coaster avantura na žičari

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski građani su od danas u prilici da iz gondola uživaju u pogledu na Boku po posebnim cijenama, dok su djeca oslobođena od plaćanja, saopštio je izvršni direktor preduzeća Žičara Kotor – Lovćen, Marco Cus.

Kompanija je pripremila niz atraktivnih povoljnosti za građane Crne Gore, koje će biti aktuelne od danas pa do kraja oktobra. U skladu sa društveno odgovornom orijentacijom kompanije, predviđene su besplatne vožnje za djecu uzrasta do 14 godina, kao i za osobe sa invaliditetom.

„Oktobarska avantura donosi fantastične povoljnosti i za posjetioce starije od 14 godina, koji će cijenu povratne karte od danas plaćati 12 EUR. Ovu, posebnu ponudu je moguće ostvariti uz priloženi identifikacioni dokument, izdat od crnogorskih nadležnih organa“, navodi se u saopštenju.

Cus je kazao da vjeruju da su u javnosti već pozicionirani kao kompanija koja podržava zajednicu u kojoj posluje, što je i neizostavan princip modernog poslovanja koji žele da ugrade u Kotor Cable Car brend.

„Osim opisanih povoljnosti, sve naše posjetioce očekuje iznenađenje na gornjoj stanici na Kuku, a to je Alpine coaster Oro – jedina atrakcija ovog tipa u Crnoj Gori. Pred nama su vedri jesenji dani, zato pozivamo sve da ne propuste ovu priliku“, saopštio je Cus.

Alpine coaster ORO je lociran na gornjoj stanici na Kuku i vodi na uzbudljivu vožnju trasom, koja se dijelom spušta niz lovćenske litice sa pogledom na veličanstveni Bokokotorski zaliv. Maksimalna brzina je 40 kilometara na sat i posjeduje i sve neophodne sertifikate sigurnosti.

Vlasnicima CKB Visa kartica, na navedene oktobarske cijene, biće omogućene dodatne povoljnosti prilikom kupovine karata.

Klijenti CKB-a koji u periodu do 31. oktobra plate vožnju žičarom CKB Visa karticama, dobijaju dodatni popust od pet EUR na svaku kupljenu povratnu kartu. Tako će vlasnici CKB Visa kartica od danas kartu za vožnju u oba pravca plaćati sedam EUR.

Osim toga, CKB je svojim klijentima obezbijedila i povoljnosti za Alpine coaster od dva EUR po karti.

