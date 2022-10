Posao Aerodroma i Fly Montenegra stigao u tužilaštvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu (ODT), kao i Specijalnom (SDT) i Vrhovnom (VDT), podnijeta je anonimna krivična prijava protiv dva bivša direktora Aerodroma Crne Gore (ACG) Milovana Đuričkovića i Danila Orlandića i aktuelne direktorice Fly Montenegra Ane Marojević, pišu Vijesti.

Višegodišnji poslovni odnosi državnog preduzeća ACG i privatne kompanije Fly Montenegro, kako se navodi u tekstu, došli su pod lupu istražnih organa.

Anonimni podnosilac prijave blizak Aerodromima, njih troje je prijavio za navodnu zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju i nanošenje višemilionske štete ACG-u, jer su omogućili da se u proteklim godinama protivzakonito odlila velika svota novca iz budžeta državne firme u budžet privatne firme Fly Montenegro, čime je toj kompaniji navodno pribavljena nezakonita korist, a na štetu državnog preduzeća.

Fly Montenegro je na crnogorsko tržište dovodio avio-kompanije sa istočno-evropskih tržišta i po tom osnovu je imao ugovorni odnos sa ACG i garantovao za plaćanje.

U prijavi u koju su Vijesti imale uvid, navodi se da Fly Montenegro nastupa kao zvanični predstavnik više ruskih, bjeloruskih i ukrajinskih avio-kompanija, koje su proteklih godina bile klijenti ACG-a, prvenstveno na aerodromu Tivat.

”Fly Montenegro je zastupnik avio-kompanija iz istočne Evrope, uglavnom sa tržišta Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, i kao takav nastupa pred ACG u smislu ostvarivanja podsticaja odnosno popusta za određene naknade, koje su predviđene podsticajnom šemom, a koju nije moguće pronaći na internetu, uz trenutno važeći cjenovnik usluga ACG-a”, piše u prijavi.

Podsticaji se, kako je objašnjeno, ostvaruju na osnovu kriterijuma određenih u podsticajnoj šemi, a prema tački 8.1 Dio I trenutno važećeg cjenovnika, podsticaj ostvaruju prevoznici, a ne predstavnici. Dio prevoznika kojima je predstavnik Fly Montenegro, plaćaju fakturisane usluge direktno ACG, dok drugi to rade preko Fly Montenegra, nakon čega Fly Montenegro uplaćuje iznos Aerodromima, što ostavlja značajan prostor za manipulaciju.

“Postoje indicije da je Fly Montenegro ostvarivao pravo na podsticaje bez osnova kao predstavnik ispred istočnoevropskih prevoznika (sve uz saglasnost i znanje ACG), a da se konačna razlika usluga bez obračunatog podsticaja odnosno popusta i onih sa obračunatim podsticajem slivala na račun ove privatne kompanije”, dodaje se u prijavi.

U prijavi je objašnjeno da se konačna transakcija novca obavljala na kraju obračunske godine kroz knjižna odobrenja.

U prijavi se napominje da se dokazi mogu pronaći u knjigama poslovanja ACG koje imaju veze sa Aerodromom Tivat, jer je preko te vazdušne luke većina ruskih, bjeloruskih i ukrajinskih kompanija ranijih godina i obavljala saobraćaj sa Crnom Gorom.

Anonimni podnosilac je objasnio da zaposleni u komercijali i saobraćajnom centru tivatskog aerodroma znaju detalje o ovom poslu, a pojedini su upoznati sa detaljnim poslovanjem i načinom funkcionisanja ove šeme imajući u vidu da su na nezvaničnom platnom spisku Fly Montenegra, kao i da je zbog ovog posla u periodu od od 2006. do 2020. godine ACG pretrpio višemilionsku štetu.

Izvori Vijesti iz ACG potvrdili su da je u poslovnim odnosima te državne kompanije sa Fly Montenegrom, koji se na aerodromima u Tivtu i Podgorici pojavljuje u višestrukim ulogama kao agent odnosno predstavnik stranih avio-kompanija, operater biznis salona ili pružalac usluga zemaljskog opsluživanja vazduhoplova, godinama bilo čudnih stvari.

”I dan-danas se dešava da mi iz ACG sa našim radnicima i našom opremom pružamo usluge zemaljskog opsluživanja aviona, a da se kao zvanično groung handler pojavljuje Fly Montenegro. Onda ta kompanija naplati tu uslugu avio-prevozniku po značajno većoj cijeni nego što je ona kasnije plati ACG-u kao stvarnom pružaocu usluge”, istakao je izvor Vijesti.

Drugi izvor je naglasio da je neshvatljivo da ACG godinama nisu imali takozvani welcome servis uslugu za VIP klijente iz generalne avijacije na aerodromima u Tivtu i Podgorici, već je i nju pružao Fly Montenegro koji je godinama upravljao i biznis salonima na oba aerodroma.

Bivši izvršni direktor ACG Danilo Orlandić Vijestima je rekao da u poslovnom odnosu ACG sa Fly Montenegro za vrijeme njegovog mandata nije bilo nikakvih nezakonitosti.

”Naprotiv, odmah po preuzimanju funkcije izvršnog direktora, potrudili smo se da se ugovor za upravljanje našim biznis salonima odmah prekine i da se oni vrate ACG-u, dok nijesmo odmah mogli prekinuti ili modifkovati ugovore sa Fly Montenegrom, u kojima je ta firma nastupala kao predstavnik komercijalnih avio-kompanija koje su letjele za Tivat i Podgoricu. To iz razloga što nije bilo drugog načina da, pogotovo sa ruskim avio-prevoznicima, ACG sklope direktne ugovore bez posredovanja Fly Montenegra”, dodao je Orlandić.

Ipak, kako je naveo, izborili su se da se umjesto “na gomilu” po principu “za sve odjednom” kako se to radilo prije njega, Fly Montenegru eventualni popusti za ostvareni obim saobraćaja obračunavaju pojedinačno za svaku od kompanija koje je ta firma zastupala.

