Portal poboljšava komunikaciju biznis zajednice i skraćuje administrativne procedure

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Nova IT platforma namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima, pod nazivom biznis.gov.me, skratiće administrativne procedure i poboljšati komunikaciju između privrede i biznis zajednice, ocijenio je sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg Novi, Nenad Vitomirović.

On je na predstavljanju nove IT platforme, naglasio da se radi o korisnoj alatki koja pruža skraćenje vremena za donošenje odluka preduzetnicima i lakšu dostupnost informacija za našu biznis zajednicu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je uz podršku Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u okviru projekta Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise, predstavilo portal biznis.gov.me.

Iz resornog Ministarstva očekuju da portal dodatno ohrabri preduzetnice i preduzetnike da se prijave na dostupne programe podrške, kao i da će im dostupnost informacija na jednom mjestu olakšati proces informisanja i skratiti vrijeme za dobijanje informacija o različitim administrativnim pitanjima.

Iz Opštine Herceg Novi saopšteno je da glomazna birokratija “plaši” preduzetnike i odbija manje digitalno opismenjene korisnike različitih vladinih portal, nova platforma smanjuje potrebu za dolascima u Podgoricu, šetnje od kancelarije do kancelarije radi traženja informacija o podsticajima i pomoći koje država nudi.

„Na ovaj način se skraćuju administrativne procedure i poboljšava komunikacija između privrede i biznis zajednice. Sve što potencijalnim korisnicima nije jasno ili imaju nedoumice i pitanja, mogu slobodno da pitaju i obrate se preko ovog sajta, te traže dodatna objašnjenja i informacije“, rekao je Vitomirović.

On je dodao da će platforma dodatno podstaći mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike da iskoriste pogodnosti kako bi razvijali i ojačali domaću ekonomiju kroz razvoj preduzetničkog društva, naravno, uz otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti.

„Koristim priliku da obavjestim naše sugrađane da će Opština Herceg Novi, nakon ljetnje turističke sezone, ući u proces izrade lokalnog Strateskog plana razvoja MMSP i preduzetništva, a nakon toga će uslijediti otvaranje Kancelarije za podršku MMSP i preduzetništvu“, rekao je Vitomirović.

On je kazao da je podrška Opštine Herceg Novi razvoju MMSP i preduzetništva preduslov za kreiranje poslovnog ambijenta koji je potreban Herceg Novom, što nam je pokazala i pandemija u prethodne dvije godine.

