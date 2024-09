Porazno za državu gašenje bilo koje pomorske kompanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gašenje bilo koje pomorske kompanije bilo bi poražavajuće za državu, nezavisno od načina na koji bi se to uradilo, ocijenili su iz Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu.

Iz Sindikata su, na sastanku u Ministarstvu pomorstva, kazali da navodni višak zaposlenih nikako ne može biti razlog takve odluke.

Sastanku su, ispred Ministarstva, prisustvovali državni sekretari Pavle Tripković i Jovan Šćekić, a ispred sindikata predsjednik Sindikata, Agim Mila i članovi Glavnog odbora, Jadranka Dajkovič, Alis Šabotić i Marko Nikić.

Iz Sindikata su podsjetili na njihov predlog od februara kojim je traženo od Vlade da dopuni vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Barske plovidbe radi donošenja odluke kojom se stavlja van snage odluka o kupovini broda Francesca i time izbjegne milionska šteta toj kompaniij po tužbi manjinskih akcionara, a kod činjenice da je menadžment kompanije svakako odustao od kupovine tog broda.

Na sastanku se raspravljalo i o stanju u Luci Bar nakon nevremena koje je zahvatilo Luku Bar 2. jula.

“U tom pravcu Sindikat je izrazio nezadovoljstvo neblagovremenim postupanjem Vlade u formiranju radnog tijela koje bi sagledalo moguće načine finansijske podrške za sanaciju uništene lučke suprastrukture”, navodi se u saopštenju.

Sindikat se, kako su rekli, ne slaže sa mišljenjem da je potrebno sačekati odluku tužilaštva u vezi sa uzrokom havarije i eventualne krivične odgovornosti, a kod činjenice da to nije neophodno radi pravilne primjene Uredbe Evropske komisije od 17. juna 2014. godine koja uređuje pitanje državne pomoći u slučaju elementarne nepogode.

Sindikat smatra da je Vlada obavezna da pomogne sanaciju u Luci Bar po dva osnova, kao organ vlasti, kroz institut državne pomoći i kao većinski vlasnik Luke Bar putem eventualne dokapitalizacije.

Iz Sindikata su zabrinuti zbog nepostojanja kratkoročnog i dugoročnog plana oporavka, što je Sindikat Luke Bar tražio neposredno nakon nepogode.

Na sastanku je bilo riječi o statusu pomoraca, pa je u tom pravcu Sindikat iznio očekivaja od pomorske administracije u pravcu veće digitalizacije registara i evidencija i naveo kao primjer nepostajanje podataka o aktivnim pomorcima, koji podatak je neophodan za kreiranje javnih politika u ovoj oblasti.

Sindikat je apostrofirao potrebu izmjene važećih propisa koji će učiniti crnogorske pomorce konkurentnim na međunarodnom tržištu i najavio rad na predlozima sindikata koji se odnose na izmjenu seta zakona u tom dijelu.

Sindikat je ukazao na potrebu ubrzanja postupka potpisivanja sporazuma o priznavanju ovlašćenja sa Španijom koji je pokrenut inicijativom Sindikata.

