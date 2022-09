Porasli indeksi na Wall Street-u

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi porasli, nakon vrlo nestabilnog trgovanja, jer ulagači nijesu sigurni za koliko će još američka centralna banka povećati cijenu novca i koliko će dugo kamate ostati povišene.

Dow Jones ojačao je neznatno na 31.135 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,34 odsto na 3.946 poena, a Nasdaq indeks 0,74 odsto na 11.719 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon oštrog pada dan ranije, tržište se u srijedu primirilo, no trgovalo se nestabilno, jer su ulagači nesigurni po pitanju povećanja kamatnih stopa američke centrlane banke, Federalne rezerve (Fed).

Kako je dan prije pokazao izvještaj, inflacija je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u avgustu iznosila 8,3 odsto, više nego što se očekivalo, pa su splasnule nade ulagača da će Fed usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Pojavile su se špekulacije da bi Fed na sjednici u septembru mogao povećati kamate i za cijeli procentni poen.

„Ulagači danas ližu rane, nakon oštrog pada tržišta dan prije. Rasprave o inflaciji se nastavljaju, a podaci su podsjetili da je bitka s inflacijom teška i da Fed mora biti agresivan kako bi suzbio inflacione pritiske”, rekao je strateg u firmi Carson Group, Ryan Detrick.

Ulagači se plaše da će duži period zaoštravanja monetarne politike odvesti ekonomiju u dublju recesiju.

Tehnički je američka ekonomija već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, no za sada je ta recesija plitka.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale.

Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,47 odsto na 7.277 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 1,22 odsto na 13.028 poena, a pariski CAC 0,37 odsto na 6.222 boda.

