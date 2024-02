Popović: Koncesionar ispunio sve obaveze iz ugovora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Tara Resources, koja je 2018. godine preuzela rudnik Brskovo, ispoštovala je sve obaveze iz koncesionog ugovora, saopštio je njen advokat Luka Popović, navodeći da dalja realizacija projekta zavisi od donošenja planskog dokumenta, što je u nadležnosti Vlade.

Popović je danas, nakon sjednice radne grupe koja razmatra dokumentaciju u vezi sa koncesijom za geološka istraživanja i eksploataciju rude na području Brskova kod Mojkovca, kazao da je kompanija ispunila sve obaveze iz koncesionog ugovora, među kojima posljednju u januaru ove godine kada je isplatila državi fiksni dio koncesione naknade od 650 hiljada EUR.

Na današnjoj sjednici je napravljena rekapitulacija dosadašnjeg rada, a radna grupa je prošla kroz spisak dokumenata kojima se do sada bavila.

„Mi smo istakli da je koncesionar, sa svoje strane, ispunio sve ugovorne obaveze i da dalji nastavak realizacije projekta zavisi od prethodnog ispunjenja obaveza Vlade, odnosno donošenja planskog dokumenta“, objasnio je Popović.

On je ponovio da postoje iste okolnosti koje su postojale i u vrijeme zaključenja aneksa 5 i 6, kada su rokovi koncesionaru bili produžavani, iako postoji kašnjenje države u donošenju planskog dokumenta.

„Sada postoje iste okolnosti kao i tada, tako da postoji isti osnov za produženje roka izvršenja obaveza koncesionara po ugovoru o koncesiji“, tvrdi Popović.

On je rekao da su na sjednici ukazali na ozbiljnost koncesionara, s obzirom na investiciju od preko 30 miliona EUR, poštovanje ugovornih obaveza i doprinos koji projekat ima na lokalnu i državnu ekonomiju, rudarski sektor i izvoz.

„Još jednom smo ponovili naš stav da ne postoji osnov za raskid ugovora i da postoje okolnosti koje se moraju uzeti u obzir kako bi se produžili rokovi koncesionaru da izvrši svoju obavezu, a to je izrade projektne dokumentacije i pribavljanje potrebnih dozvola“, naveo je Popović.

Prema njegovim riječima, odgovornost za kašnjenje u izradi planske dokumentacije je na Vladi.

U kompaniji vjeruju da bi ispunjavanje Vladinih obaveza u obezbjeđivanju preduslova za dalji razvoj projekta moglo pomoći u izbjegavanju potencijalno ozbiljnih posljedica koje bi mogle prouzrokovati značajne troškove za državu i njene građane.

„Ne možemo preuzimati ingerencije države Crne Gore i nadležnih institucija u izradi planske dokumentacije i obezbjeđivanju uslova za nesmetanu realizaciju investicije, te stoga ne možemo biti odgovorni za kašnjenja koja su se desila“, objasnio je Popović.

On je kazao da u kompaniji vjeruju da će članovi međuresornog tima shvatiti svoju odgovornost i objektivno procijeniti sadašnje stanje i mogućnosti, te na osnovu toga adekvatno informisati Vladu o ključnim činjenicama koje će omogućiti dalje korake u sprovođenju projekta.

Naredne sjednice održaće se u petak i ponedjeljak, kada bi članovi radne grupe trebalo da razmatraju nacrt Informacije i zaključaka, koji će se uputiti Vladi.

„Dogovor je da taj dokument sadrži ne samo ono što je stav većine radne grupe nego i ono što bude, ako ga bude, stav manjine, tako da ako bude suprotstavljenih stavova po pojedinim pitanjima, sve će to biti u tom dokumentu, tako da će Vlada moći da vidi šta je bio stav svih članova radne grupe“, saopštio je Popović.

Predsjednica radne grupe, Vesna Brajović, rekla je da će Informacija biti objektivni i nepristrasni prikaz onoga što su prethodnih sedmica zajednički radili.

“To znači da će sve od dokumentacije koju smo mi kao radna grupa predložili i što su pojedinci predlagali, biti u Informaciji, jer jedino takva može biti objektivna i imaće na kraju zaključke o kojima će se glasati”, rekla je Brajović.

Član radne grupe ispred NVO sektora i odbornik u Skupštini Opštine Mojkovac, Miloš Rajković, saopštio je da je kompanija neozbiljna i da pokušava sve da uradi kako bi izvukla prirodna bogatstva Crne Gore, uz štetu po životnu sredinu i zdravlje građana.

“Kompanija nikada nije rudarila, ništa nema u svom vlasništvu, sporan joj je kapital i nema namjeru da ostvaruje neki trajniji kontakt sa državom Crnom Gorom. Zamislite kada bi takvoj kompaniji dali da se igra sa životima i zdravljem građana Mojkovca i sjevera”, rekao je Rajković.

On je dodao da ako nema urbanističko-tehničkih uslova, onda nema osnova da se ugovor produžava.

“To da nijeste ranije mogli dobiti urbanističko-tehničke uslove, ni to nije istina”, dodao je Rajković.

Popović je odgovorio na navode Rajkovića, poručujući da ne stoje tvrde da je kompanija u dosadašnjem radu pokazala neozbiljnost.

“Ovdje imamo jednog odgovornog koncesionara, koji je ispoštovao sve svoje obaveze iz ugovora, do sada uložio preko 30 miliona EUR, a platio je čak i koncesionu naknadu od 650 hiljada EUR, a još nije dobio ono što je obaveza država – planski dokument da može da krene dalje sa izvršavanjem svojih obaveza”, poručio je Popovič.

Prema njegovim riječima, jedina odgovornost za kašnjenje izvršenja obaveza koncesionara jeste na državnim organima.

“Koncesionar ima finansijske gubitke, jer nema planske dokumentacije”, rekao je Popović i dodao da je koncesioanr i dalje spreman da razgovara sa državom i bude joj dobar partner.

Radnu grupu, u kojoj se nalaze predstavnici više državnih institucija, koncesionara i nevladinog sektora, formirao je ministar enegetike, Saša Mujović. Ona ima zadatak da donese preporuke Vladi, za njena dalja odlučivanja u ovom projektu.

