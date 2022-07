Ponuda Crne Gore predstavljena sa sajmu Global BirdFair

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turističke organizacije Bara, Podgorice i Tivta, u saradnji sa turističkom agencijom Monticola, koju je osnovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, predstavili su ponudu Crne Gore kao izuzetne nove birdwatching destinacije na sajmu Global Birdfair u britanskom Oakhamu.

Ponuda je predstavljena uz podršku Nacionalne turističke organizacije i Morskog dobra.

Ovaj sajam, koji održan od 15. do 17. jula, je najveći događaj te vrste i okuplja izlagače i ljubitelje posmatranja ptica iz svih krajeva svijeta.

“Veliki broj posjetilaca obišao je štand Crne Gore, gdje su imali prilike da dobiju više informacija o turama koje organizuje agencija Monticola, ponudi Tivatskih Solila, Nacionalnog parka Skadarsko jezero i ostalim lokalitetima interesantnim za ovu ciljnu grupu turista, a ornitolog Monticole je upoznao posjetioce i sa vrstama ptica koje je moguće posmatrati u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju TO Bara, Podgorice i Tivta.

U razgovoru sa posjetiocima saznali smo da su neki od njih već bukirali odmor u Crnoj Gori u postsezoni.

Pored brojinih štandova birdwatching destinacija, proizvođača optičke i foto opreme, za posjetioce sajma bila su organizovana i brojna predavanja, panel diskusije, umjetničke izložbe i razgovori na temu zaštite biodiverziteta.

“Prema posljednjim istraživanjima birdwatching turizam je rastuća tržišna niša i Evropljani postaju sve više zainteresovani za ovaj vid turizma. Velika Britanija je najveće tržište za ovu vrstu turizma, a slijede Holandija i Njemačka”, dodaje se u saopštenju.

U Velikoj Britaniji osnovana je i najstarija organizacija za zaštitu ptica u Evropi, Kraljevsko društvo za zaštitu ptica (RSPB), koja broji preko milion registrovanih članova.

Ljubitelji posmatranja ptica su obično dobro obrazovani, realativno imućni i veoma zainteresovani za zaštitu prirode. Oni često putuju i solo, bez partnera, a u destinaciji se zadržavaju duže od običnih turista.

Ovoj ciljnoj grupi je izuzetno važna sigurnost, pristupačnost lokaliteta i destinacije, stručni vodiči, kao i održivost destinacije. Odlučujući faktori pri odabiru destinacije za promatranje ptica su dostupnost i raznolikost ptičjeg svijeta, kao i prisutnost određenih grupa ptica ili endemskih vrsta.

“Sezonske migracije ptica takođe igraju važnu ulogu u odabiru destinacije, pa je ovaj segment turizma izuzetno važan radi proširenja turističke sezone, imajući u vidu da ptice migriraju tokom jeseni i proljeća”, navodi se u saopštenju.

U narednom periodu turističke organizacije će u saradnji sa Monticola-om raditi na daljoj promociji destinacije za ovu vrstu turizma kroz dovođenje specijalizovanih grupa agencija i medija u Crnu Goru.

