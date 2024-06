Ponovo na prodaju imovina Montenegro Airlinesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Montenegro Airlinesa (MA) objavila je novi poziv za prodaju dijela pokretne imovine te nekadašnje avio- kompanije.

Na prodaju je inventar i oprema službe keteringa, čija je početna cijena 19,45 hiljada EUR.

Prodaju se i računari i računarske komponente, a početna cijena je 2,05 hiljada EUR, kao i dva aviona tipa Fokker F100, i to vazduhoplov oznake 40-AOT po početnoj cijeni od 72,22 hiljade EUR, a 40-AOK po cijeni od 65,94 hiljade EUR.

Avioni se prodaju pojedinačno, a nalaze se na Aerodromu Golubovci.

Kancelarijski namještaj i inventar prodaju se po početnoj cijeni od 1,7 hiljada EUR.

U dijelu prodaje opreme i materijalno-tehničkih stvari, koje se oglašavaju prvi put, prodaju se alati po početnoj cijeni od 186,11 hiljada EUR, kao i dijelovi za avione tipa Fokker i Embraer, i to po početnoj cijeni od 2,58 miliona EUR, odnosno 1,92 miliona EUR.

Kontejneri i agregati prodaju se po početnoj cijeni od 70,22 hiljade EUR.

Sve početne cijene navedene su bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 1. jul do 15 sati, a one će biti otvorene 8. jula u Privrednom sudu.

Stečaj u MA uveden je 28. aprila 2021, na zahtjev Uprave prihoda i carina, poslije 24 godine rada.

