Ponovo dostupan sajt za zaštitu potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) obavjestila je javnost da je Centralni informacioni sistem za zaštitu potrošača – www.potrosac.me ponovo dostupan.

Iz UIP-a su pozvali građane da koriste prednosti te platforme.

“Pozivamo ih da se informišu o svojim potrošačkim pravima, mogućnostima zaštite, kao i da, u slučaju ugrožavanja tih prava, podnesu žalbu ili postave pitanje”, naveli su iz UIP-a.

