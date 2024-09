Pomorska infrastruktura ključna u jačanju regionalne stabilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorska infrastruktura Crne Gore igra ključnu i višestruku ulogu u jačanju bezbjednosne arhitekture južnog Jadrana, doprinoseći kako regionalnoj stabilnosti, tako i međunarodnoj bezbjednosnoj saradnji, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je na Tirana Connectivity Forumu, govoreći na panelu pod nazivom Zapadni Balkan kao provajder bezbjednosti za EU – uloga infrastrukturnog povezivanja, rekao da Luka Bar ne predstavlja samo ekonomsko, već i strateško dobro.

“Njena pozicija kao primarne luke u Crnoj Gori čini je kapijom za trgovinu i ključnim logističkim čvorištem za operacije NATO-a u regionu. Povećanjem kapaciteta i bezbjednosti luke, obezbeđujemo da ona bude pouzdano sredstvo za naše saveznike i tačka otpornosti na potencijalne prijetnje”, kazao je Radulović.

On je dodao da su crnogorska mornarica i njena baza u Baru dio napora u pomorskoj bezbjednosti.

Radulović je podsjetio da crnogorska mornarica aktivno učestvuje u regionalnim bezbjednosnim operacijama, kao što su zajedničke patrole i misije traganja i spasavanja, koje su od vitalnog značaja za održavanje bezbjednosti i sigurnosti voda u Jadranu.

“Posvećeni smo nastavku modernizacije naših pomorskih sposobnosti, čime pokazujemo posvećenost Crne Gore kolektivnoj bezbjednosti kao članice NATO-a”, rekao je Radulović.

On se osvrnuo i na značajna ulaganja u sisteme pomorskog nadzora i praćenja, kao i značaju jačanja svijesti o pomorskom dobru, jer na taj način ne samo da se štite interesi Crne Gore, već naša zemlja doprinosi razmjeni obavještajnih podataka koji podupiru napore NATO-a u regionalnoj bezbjednosti.

“Crna Gora je važan igrač u obezbjeđivanju energetske sigurnosti na Jadranu, posebno kao perspektivna tranzitna tačka za buduće energetske infrastrukturne projekte, kao što su LNG terminali i cjevovodi. Ovo je jako značaja jer Evropa nastoji da diverzifikuje svoje izvore energije i izgradi otpornost na spoljne pritiske”, kazao je Radulović.

On je dodao da aktivno učešće Crne Gore u međunarodnim okvirima, kao što su Jadransko-jonska inicijativa i pomorske operacije NATO-a, naglašavaju našu posvećenost regionalnoj saradnji.

“Vjerujemo da je koordinisan pristup, zasnovan na partnerstvu i zajedničkoj odgovornosti, ključan za rješavanje savremenih sigurnosnih izazova na Jadranu”, kazao je Radulović.

On je poručio da je pomorska infrastruktura Crne Gore sastavni dio sigurnosti i stabilnosti južnog Jadrana.

“Kroz kontinuirano ulaganje, modernizaciju i saradnju sa našim saveznicima, posvećeni smo održavanju bezbjednog i prosperitetnog regiona, pokazujući nepokolebljivu posvećenost Crne Gore da bude snažan i pouzdan partner u međunarodnoj bezbednosnoj arhitekturi”, rekao je Radulović.

Forum je, kako je saopšteno iz Ministarstva pomorstva, fokusiran na regionalnju saradnju i povezivanje, kao i proširenje EU na Zapadni Balkan. Riječ je o događaju koji se poklapa sa desetom godišnjicom Berlinskog proceca i dio je zvaničnog kalendara mađarskog predsjedavanja Savjetom EU.

