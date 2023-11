Poljski mediji preporučili Crnu Goru kao destinaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brojni prestižni mediji iz Poljske preporučili su Crnu Goru kao nezaobilaznu turističku destinaciju tokom ove godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Riječ je o dnevnim novinama: Wiadomości Turystyczne, Rynek turystyczny i Puls Biznesu, kao i 27 poljskih portala koji navode da je Crna Gora idealna destinacija za ljubitelje aktivnosti na otvorenom, a ujedno i za one koji se žele opustiti u miru i tišini. Tekstovi o destinaciji koji su objavljeni u prethodnih mjesec dana dostižu brojku od skoro milion čitalaca.

Članak pod nazivom „Crna Gora – destinacija za otkrivanje tokom cijele godine“ našao se u najznačajnijem turističkom magazinu – Wiadomości Turystyczne.

U članku se navodi da turistička ponuda u kombinaciji sa dobrim avio konekcijama, čini Crnu Goru izuzetno zanimljivom i pristupačnom destinacijom.

„Crna Gora je, zahvaljujući svojoj prirodnoj raznolikosti i povoljnoj klimi sa 240 sunčanih dana u godini, zemlja u koju vrijedi putovati u bilo koje doba godine“, piše u članku.

Prestižni portal u Poljskoj – Gazeta.pl, objavio je članak pod nazivom „Crnogorska prirodna čuda su savršena kako za kraći odmor tako i za duži boravak. Zaljubićete se u ovu zemlju“.

„Crna Gora je po površini relativno mala zemlja i njome možete proći od sjevera do juga za samo nekoliko sati. Ipak, nudi nevjerovatnu prirodnu raznolikost. Oduševljavaju njeni planinski vrhovi, prostrane šume, skrivena jezera i slikovite rijeke. Uz to, tu je i atraktivna jadranska obala, stjenovita i pješčana, sa mnogo predivnih skrivenih uvala“, navodi se u članku na portalu Gazeta.pl, koji ima 5,3 miliona pregleda na mjesečnom nivou.

Vrijedno je, kako se dodaje, otkriti prirodna čuda Crne Gore tokom dužeg boravka, ali je i idealna destinacija za brz i izuzetno intenzivan gradski odmor. Direktan let od Varšave do Podgorice traje manje od dva sata.

Pored ostalih, izdvaja se i jedan od čitanijih portala Interia koji broji oko 21 milion čitalaca na mjesečnom nivou. U članku pod nazivom „Crna Gora – Utabanim stazama“, navodi se da Crna Gora nudi mnogo više od onoga što se može vidjeti na brošurama turističkih agencija.

„Poljski turisti Crnu Goru vezuju prvenstveno za more. Marine u kojima se vezuju jahte najbogatijih ljudi svijeta, spektakularni pogledi na Bokokotorski zaliv i Sveti Stefan, šarmantni gradovi u kojima su i Mlečani i Osmansko carstvo ostavili trag, prekrasne plaže, vile i hoteli, dio su ove zemlje. Time je Crna Gora ukrala srca ljubitelja opuštanja na Jadranu. Ali ona nudi mnogo više od onoga što obično vidimo na naslovnicama brošura turističkih agencija“, piše u članku.

Prema podacima Monstata za prvih devet mjeseci, turisti iz Poljske su ostvarili preko 40 hiljada dolazaka u kolektivnom smještaju, što ih svrstava u top deset tržišta sa kojih smo imali najveći broj dolazaka.

„Imajući u vidu značaj poljskog tržišta za turizam naše zemlje, objavljeni članci u uticajnim medijima daju poseban doprinos u pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne destinacije za putovanja u 2023/24. godini“, zaključuje se u saopštenju.

