Poljoprivreda i energetika najveći potencijal za kreiranje održivijeg rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveći potencijal za kreiranje održivijeg rasta u Crnoj Gori prepoznat je u sektorima poljoprivrede, energetike, turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je predsjednica Privredne komore Crne Gore (PKCG), Nina Drakić.

Kako su saopštili iz PKCG, Drakić je učestvovala u radu Generalne Skupštine Asocijacije Balkanskih komora, koja je danas održana u Nikoziji.

Domaćin skupa bila je Privredna komora Kipra, koja predsjedava ovoj asocijaciji u 2022. godini.

Navodi se da su predstavnici privrednih komora Balkana razgovarali o regionalnoj saradnji, održivom razvoju, rješenjima za energetsku krizu i digitalnoj transformaciji poslovanja.

Drakić je, na sesiji “Kako olakšati poslovanje- Energetske perpsektive regiona”, istakla da je PKCG u prilično kompleksnim okolnostima, kakve su bile u posljednje dvije godine, realizovala različite aktivnosti i otpočela projekte kako bi se prilagodila svojim članicama u izmijenjenim okolnostima poslovanja.

“Pored stalnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje poslovnog ambijenta, u Komori radimo na prilagođavanju sopstvene strukture potrebama privrede u novim okolnostima”, kazala je Drakić.

Kako je rekla, aktivnosti koje su se našle u fokusu rada PKCG u ovoj godini, a izvjesno da će tako biti i u sljedećoj, odnose se digitalnu transformaciju i usmjeravanje ka cirkularnom i zelenom poslovanju.

Prema riječima Drakić, zdravstvena, a potom i ekonomska kriza, pokazale su da postoje rješenja koja istvovremeno mogu pomoći u borbi protiv pandemije, ali i doprinijeti napretku ka održivom razvoju.

Drakić je navela da odgovor na sve veće izazove koje donose društvene, ekonomske i klimatske promjene daje zelena ekonomija, odnosno transformacija prema pametnom, inkluzivnom i održivom razvoju.

“Najveći potencijal za kreiranje održivijeg rasta u Crnoj Gori prepoznali smo u sektorima poljoprivrede, energetike, turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija”, naglasila je Drakić.

Kada je riječ o energetskoj krizi, Drakić je kazala da je, pored svih pitanja i izazova kojih će izvjesno biti, jasno da se moraju tražiti rješenja za energetsku sigurnost, stabilnost cijena i klimatsku neutralnost.

“U tom pravcu, treba koristiti potencijal koji posjedujemo i ubrzati tranziciju ka obnovljivim izvorima energije, kroz kreiranje adekvatnog i stimulativnog zakonodavnog okvira” istakla je Drakić.

Ona je navela da se tim pitanjima u Komori posvećuje naročita pažnja i da je ta institucija nedavno predložila Vladi set mjera podrške privredi.

Te mjere se, kako je dodala, u najvećoj mjeri odnose na energetiku sa ciljem da se stvore pretpostavke za pokretanje novog investicionog ciklusa odnosno izgradnju proizvodnih objekata koji koriste obnovljive izvore energije, posebno energiju sunca.

“Aktuelna situacija i vrijeme koje dolazi traži i tražiće od nas pravovremene i sveobuhvatne odgovore na stalne i nove izazove, što će zahtijevati u prvom redu snažnu koordinaciju privatnog i javnog sektora na svim nivoima”, navela je Drakić.

Drakić je istakla da je njihova obaveza, posebno danas, da reaguju brzo, prate i analiziraju, predviđaju i budu partneri u upravljanju promjenama.

U radu današnje skupštine učestvovali su predstavnici privrednih komora Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Kipra, Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Turske.

Predsjedavanje u narednoj godini preuzela je Privredna komora Grčke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS