Politička stabilnost koju je obezbjeđivao DPS uslov ekonomske stabilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politička stabilnost koju je obezbjeđivala Demokratska partija socijalista (DPS) sa svojim koalicionim partnerima, uslov je ekonomske stabilnosti, koja je prijeko potrebna Crnoj Gori, kazali su iz te partije.

Iz DPS-a su kazali da je vlast formirana 30. avgusta 2020. na dobrom putu da rastjera sve investitore iz Crne Gore.

“Tako je naša država za samo dvije godine od atraktivne investicione destinacije postala zemlja koju investitori napuštaju i izbjegavaju, iako i laik zna da investicije omogućavaju punjenje budžeta i da će nas ovakav odnos prema onima koji žele da ulože u našu državu, skupo koštati”, rekli su iz DPS-a.

Oni su ocijenili da je promjena vlasti od prije dvije godine dovela do zaustavljanja kapitalnih projekata, bez kojih nema razvoja.

Oni su kazali da u Crnoj Gori nema novih planova, puteva, investicija ni razvoja.

“Nema javnih radova, a Uprava za saobraćaj samo završava projekte koje smo mi počeli. Osim što ništa nijesu umjeli da pokrenu, ono što smo mi započeli oslobodioci opijeni vlašću i revanšizmom su zaustavili”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, stopiran je razvoj sjevera, blokirano unaprijeđenje zimskih skijališta, a na to se nadovezuju i propali hotelski projekti koji imaju smisla samo ako se gradi infrastruktura.

Oni su naveli da je, nakon vlada Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, Crna Gora došla pred bankrot, sa zdravstvom bez ljekova i opreme, sa napuštenim projektima, bez investitora i bez mogućnosti bilo kakvih ulaganja u kulturu i obrazovanje.

“Oslobodioci su spržili zemlju i došli do faze da su ugrožene javne finansije, da nema novca za prosvjetu, zdravstvo, da dok druge države gledaju kako da dodatnim izdvajanjima pomognu građane, mi gledamo kako da ne bankrotiramo”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da Abazovićevi ministri krivicu prebaciju na Krivokapićeve, i obrnuto.

“Niko od njih nema elementarnu odgovornost za ekonomski sunovrat države koji su priredili svojim populističkim, revanšističkim, nedobronamjernim odnosom prema ekonomiji Crne Gore”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da građani moraju da znaju da situacija u kojoj se država nalazi prevazilazi politiku.

To je, kako su rekli, ekonomsko mrcvaranje države koje vodi do urušavanja javnih finansija i rizika od nedostatka budžetskih sredstava za elementarne potrebe.

“Zato ova vlast, od 30. avgusta 2020. treba što prije da ode. Politička stabilnost koju je obezbjeđivao DPS sa svojim koalicionim partnerima, uslov je ekonomske stabilnosti, koja nam je prijeko potrebna”, smatraju u DPS-u.

Oni su kazali da Crnu Goru, u suprotom čeka “baš ona spržena zemlja, koju su oslobodioci opijeni nedobronamjernošću prema državi, prizivali još prije dvije godine”.

