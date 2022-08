Politička nestabilnost imaće posljedice po ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politička nestabilnost imaće posljedice na stabilnost institucija, a samim tim na ekonomiju, smatra ekonomski analitičar Predrag Drecun.

On je za TVCG kazao da obaranje dvije Vlade za dvije godine za demokratiju nije nepoznanica, ali u ekonomskom smislu može imati negativan uticaj, naročito u svjetlu krize koja se najavljuje za jesen.

“Nije strašno što je Vlada pala, u Italiji vlade padaju vrlo često i nema tih problema ako su vam institucije jake, ali kad su vam institucije slabe, a zavise od političke stabilnosti, onda se dešava ovo što se dešava nama. Politička kriza uzrokuje institucionalnu, a to se odražava na priliv direktnih stranih investicija, na ekonomiju, na imidž države, sve moguće reperkusije ima kad je ekonomija u pitanju”, napomenuo je Drecun.

On je naveo da je pitanje i na koji način će biti izglasan rebalans budžeta, čiji se predlog očekuje nakon turističke sezone, kada bi se mogao imati realniji uvid u stanje državne kase, prenosi portal RTCG.

“Politička stabilnost, odnosno institucionalna stabilnost, faktor je broj jedan za privlačenje direktnih stranih investicija, tek na drugom ili trećem mjestu su bili poreski sistemi, visine poreskih stopa i tako dalje. Dakle, moramo voditi računa o tome, kao država”, rekao je Drecun.

Globalna kriza mora da se odrazi i na Crnu Goru. Osim rebalansa, Crnu Goru najvjerovatnije čeka i novo zaduženje. A sve to pred jesen, koju najavljuju kao kriznu.

“Ukoliko vi uvozite inflaciju, ne postoji Vlada koja može to da spriječi i koja može da utiče svojim mjerama, tim prije što mi nemamo monetarnu politiku u svojim rukama i ograničeni smo na neke realne izvore, koje moramo da nabavimo. A realne izvore možemo da nabavimo na osnovu zaduženja, direktnih stranih investicija, doznaka iz inostranstva i donacija ili poklona”, istakao je Drecun.

Po svemu sudeći, Crnu Goru čeka izazovan period, kako u sferi politike, tako i na polju finansija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS