Pola Ukrajinaca otišlo iz Budve

Podgorica, (MINA-BUSNIESS) – Broj ukrajinskih državljana se prepolovio u Budvi, što utiče na tržište nekretnina i turizam, piše Pobjeda.

“Prema sistemu za prijavu boravka RB90, od 1. novembra prošle godine do 27. februara broj ukrajinskih državljana manji je 50 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, kazali su Pobjedi iz Turističke organizacije Budva.

Pobjeda piše da je prije godinu i po Budvu zapljusnuo talas ukrajinskih državljana koji su, nakon ruske agresije na njihovu državu, spas pronašli u metropoli turizma. Na hiljade Ukrajinaca, uglavnom imućnih, u Budvi su iznajmili stanove i kuće, očekujući da će se rat brzo završiti. Danas su se mnogi vratili u Ukrajinu, ili otišli u druge države, uglavnom na zapad Evrope i Kanadu, jer u Budvi nijesu pronašli uslove da započnu biznis, ili se zaposle, a potrošili su ušteđevinu.

Dolazak Ukrajinaca predstavljao je veliku finansijsku injekciju, gotovo da nije bilo djelatnosti u Budvi koja nije počela da ostvaruje veće prihode.

Cijene iznajmljivanja stanova vrtoglavo su rasle, promet u prodavnicama u zimskim mjesecima bio je kao u ljetnjem špicu. Međutim, proteklih nekoliko mjeseci, naročito od kraja minule sezone, broj ukrajinskih državljana je u konstantnom padu.

Vlasnik Kamin nekretnina, Dušan Ranković, kazao je Pobjedi da po njegovim saznanjima Ukrajinci više nemaju novca i da se vraćaju u Ukrajinu.

“Ne znam zašto kada tamo rat još traje. Otkazuju stanove, vjerovatno nemaju novca više. Sada zakup stanova najviše traže Turci. Oni, međutim, ne mogu da plaćaju zakupnine koje su plaćali Ukrajinci, pa se sada kreću od 450 do 550 EUR”, kazao je Ranković.

Što se tiče kupovine stanova, Ranković je kazao da trenutno ponude nema jer se prodaju mali stanovi, a njih u Budvi nema. Prolaze, ističe, stanovi čija je cijena do 100 hiljada EUR, ali 95 odsto njih je već prodato.

“Većih stanova ima u ponudi, ali vidim da su počeli da grade ponovo zgrade u Tivtu, Budvi, Kotoru. Turci kupuju i dalje i naši ljudi koji rade u inostranstvu, a takođe i državljani Srbije i Republike Srpske. Kako je potražnja veća od ponude, nema razloga da cijene stanova padaju”, kazao je Ranković navodeći da je cijena kvadrata u Budvi od dvije hiljade pa do šest hiljada, zavisno od lokacije.

Rusi, objašnjava, ne mogu da kupuju niti zakupljuju stanove, jer trenutno ne mogu da iznesu novac, niti da otvore račun u Crnoj Gori, osim ovih što su odavno doselili u Budvu.

“Oni imaju otvorene račune odavno i imaju zalihe. Prodaju veći stan pa kupe manji. To su Rusi koji su odavno došli, koji imaju djecu koja idu u vrtić, školu. Imaju svoje stanove ili kuće. Oni su tu standardno. Ne nagovještava ništa da bude neka velika ekspanzija”, kazao je Ranković, dodajući da će sa gradnjom novih zgrada ponuda biti povećana, a onda bi trebalo da pada i cijena kvadrata.

Međutim, ističe, građevinci imaju problem sa radnom snagom, koje skoro da i nema, pa su tu Albanci, Arapi i radnici iz dalekih zemalja.

