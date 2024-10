Pokrenuta prva online prodavnica u Crnoj Gori namijenjena preduzetnicama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva e-commerce platforma u Crnoj Gori koja je namijenjena isključivo preduzetnicama – EmpowHer zvanično je pokrenuta na događaju pod nazivom I EmpowHer Business Forum održanom u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore.

Platforma EmpowHer namijenjena je, kako je saopšteno na događaju koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Centar za omladinsku edukaciju, preduzetnicama koje žele da digitalnim putem prodaju svoje proizvode i usluge.

Trenutno, na platformi je već registrovano više od 30 preduzetnica, a među kategorijama proizvoda i usluga koje se nude nalaze se odjevni predmeti, proizvodi namijenjeni ljepoti i zdravlju, nakit, intelektualne usluge i još mnoge druge.

Cilj platforme je da pomogne preduzetnicama da lakše i jednostavnije dođu do svojih ciljnih grupa, pospješi prodaju njihovih proizvoda i usluga, olakša administrativne procedure oko kupovine i naplate istih, a u konačnom – onaži što više žena da se opredijele za preduzetnički put i legalno registruju svoje biznise.

Na događaju održanom u utorak prisustvovali su predstavnici i predstavnice biznis zajednice, te državnih institucija, civilnog i akademskog sektora.

Izvršni direktor Centra za omladinsku edukaciju, Jugoslav Radović, kazao je da kao zajednica žele da ostvare različite ciljeve, a platforma kroz svoj rad treba da doprinese promociji sigurne online kupovine, pospješivanju lokalne ekonomije, osnaživanju legalnih ženskih biznisa, te podstakne finansijsku i digitalnu pismenost stanovništva.

“Imajući sve ovo u vidu, biće nam drago da u narednom periodu i kroz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja dalje razvijamo ovaj projekat u okviru budućih strateških dokumenata, jer na taj način ćemo sistemski urediti pitanje daljeg razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori”, poručio je Radović.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkuretnosti privrede u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Anđela Gajević, istakla je koliko je žensko preduzetništvo, pored povećanja rodne ravnopravnosti u svijetu biznisa, važno i za rast cjelokupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ona je naglasila potrebu da se kontinuirano radi na unapređenju poslovnog ambijenta kako bi ženama omogućio da lakše ostvare svoje ideje i iskažu znanje i stručnost.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Judy Rising Reinke poručila je da je ponosna na realizaciju ovog projekta i sve propratne aktivnosti, te da pokretanje platforme EmpowHer predstavlja važan korak u osnaživanju žena Crne Gore da kreiraju poslove i budu snažan zamajac koji vuče ekonomiju i cijelu zajednicu naprijed, čime je zvanično otvoren događaj.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nika Drakić, kazala je da žene čine pola svjetske populacije, a njihov doprinos i dalje nije dovoljno vrednovan.

“Danas imamo inovatorke i donositeljke odluka kojima je potrebna podrška svih nas. Žensko preduzetništvo je učinilo svijet inkluzivnijim i prosperitetnijim i ne treba da nas demotiviše to što je i dalje pred nama veliki put kako bismo budućim preduzetnicama utabali staze. Sama ova platforma i preduzetnice registrovane na njoj već su učinili veliki korak ka rušenju rodnih barijera i povećanju rodne ravnopravnosti u svijetu biznisa”, poručila je Drakić.

Izvršna direktorica i osnivačica kompanije Flourish i DigitalBee, Jasna Pejović, podijelila je svoj preduzetnički put i kako ona vidi formulu za preduzetnički uspjeh, istakavši da je uspjeh kada smo osnaženi da radimo ono što volimo, da to radimo kvalitetno i da taj kvalitet neko prepoznaje i vrednuje, te da su na putu uspjeha najvažniji vizija, rad, upornost, rezilijentnost i timski rad.

Menadžer za programske aktivnosti u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, Radivoje Drobnjak, prisutnima je predstavio značaj EmpowHer platforme i njene prednosti i benefite u korišćenju.

Na događaju je organizovana i panel diskusija pod nazivom Budućnost ženskog preduzetništva: E-commerce kao katalizator pozitivnih promjena. Učesnici su se usaglasili da je online prodaja uveliko trend u svijetu, a sada je i domaće tržište konačno zrelo za jednu takvu platformu.

“Pozivaju se sve preduzetnice da registruju svoja preduzeća na platformi EmpowHer.biz i postanu dio rastuće mreže koja okuplja preduzetnice Crne Gore, a kompanije, udruženja, ustanove i pojedinci da budu društveno-odgovorni, koriste platformu i biraju da kupuju proizvode i usluge od domaćih preduzetnica – tako podržavajući legalnu lokalnu proizvodnju i ženske biznise”, navodi se u saopštenju.

Da bi se registrovale i koristile EmpowHer online prodavnicu, preduzetnice moraju biti registrovane kao preduzetnice koje imaju poreski identifikacioni broj (PIB) ili kao izvršne direktorice ili većinske vlasnice preduzeća sa aktivnim PIB-om. Registraciju mogu izvršiti putem linka www.empowher.biz, a za sva dodatna pitanja ili nedoumice, mogu se obratiti putem mejla na [email protected] ili pozivom na broj 067/109-305, gdje će dobiti svu potrebnu podršku pri procesu registracije.

Projekat EmpowHer implementira projektni tim NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Ambasade SAD-a kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Uvaženi partneri platforme su Ministarstvo ekonomskog razvoja, NLB banka i Pošta Crne Gore, a dodatnu podršku projektu pružaju Alter Modus, Lovćen osiguranje, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Coca Cola HBC Crna Gora i BI Consulting.

