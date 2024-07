Pokrenut postupak izbora projektanta idejnog projekta za treću dionicu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realizacija treće dionice auto-puta od Andrijevice do Boljara, vrlo je važna, zbog čega je pokrenut postupak izbora projektanta za izradu idejnog projekta, nakon čega će početi ugovaranje izgradnje, saopštio je premijer Milojko Spajić.

„Početak radova na drugoj dionici auto-puta ne zadovoljava naše ambicije, jer želimo da do 2030. razvijemo mrežu ključnih saobraćajnica i u tom kontekstu realizacija projekta izgradnje treće dionice, od Andrijevice do Boljara, vrlo je važna“, naveo je Spajić u pisanom odgovoru na pitanje poslanika Kluba poslanika ZBCG – Demokratska narodna partija, Vladislava Bojovića.

Bojović je pitao u kojoj fazi je priprema izgradnje druge i treće dionice auto-puta, kao i u kojoj je fazi priprema, odnosno realizacija ključnih infrastrukturnih projekata na sjeveru Crne Gore.

Spajić je podsjetio da planirana dužina dionice iznosi oko 50 kilometara, a da je procijenjena vrijednost izrade oko 880 miliona EUR.

„S obzirom na to da se puna funkcionalnost ove dionice stvara završetkom izgradnje auto-puta od Požege do granice sa Crnom Gorom, na teritoriji Srbije, planirano je intenziviranje saradnja sa kolegama iz Srbije kako bi se izgradnja ovih dionica realizovala na optimalan način – na korist obje države“, poručio je Spajić.

On je dodao da je Vlada, u cilju kontinuiteta u izgradnji auto-puta, obezbijedila podršku Evropske komisije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u vidu bespovratnih sredstava i povoljnih kredita za dionicu od Mateševa do Andrijevice.

„U saradnji sa EBRD u aprilu je objavljen pretkvalifikacioni tender za izradu glavnog projekta i izgradnju te dionice, na koji se prijavilo pet kompanija i tri konzorcijuma. U toku je analiza pristiglih ponuda, nakon čega će se raspisati druga faza za dostavljanje ponuda i izbor izvođača radova“, saopštio je Spajić.

On je dodao da će u međuvremenu biti zaključeni ugovori o kreditu, kao i o bespovratnim sredstvima, koji su osigurani zahvaljujući intenzivnom radu i komunikaciji sa evropskim partnerima.

Spajić je podsjetio da je Monteput pokrenuo tendersku proceduru za izradu idejnih rješenja i projekata za brojne druge saobraćajnice.

„To najbolje svjedoči o posvećenosti da radimo na spajanju Crne Gore i u najkraćem roku počnemo sa izvođenjem radova brojnih velikih, a strateški važnih saobraćajnih projekata“, naveo je Spajić.

Pored gradnje autoputa Bar-Boljare, u kontinuitetu se radi i na razvoju, izgradnji i rekonstrukciji magistralnih i regionalnih puteva na sjeveru, pa je tako u ovoj godini planirano da se izgradi ili počne sa gradnjom 230 kilometara magistralnih i regionalnih puteva, od čega 120 kilometara u sjevernom dijelu.

Spajić je kazao da je u mandatu ove Vlade završena rekonstrukcija puteva Rožaje-Špiljane i Lubnice-Jezerine, koji su od velikog značaja za ekonomski razvoj sjevero-istočnog dijela Crne Gore.

„Do kraja godine očekujemo izbor izvođača radova za rekonstrukciju puta Bijelo Polje-Dobrakovo, dužine 10,5 kilometara, procijenjene vrijednosti 11 miliona EUR. Završetkom tog projekta uz finiširanje radova na sanaciji klizišta Dobrakovo, a čiji radovi su u toku, imaćamo potpuno rekonstruisan taj putni pravac“, rekao je Spajić.

Do kraja godine je planirano sprovođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova za rekonstrukciju puta Berane-Rožaje, dužine 31 kilometar, procijenjene vrijednosti 30 miliona EUR bez PDV-a, kao i devet kilometara dugog puta Petnjica-Bioče, čija je vrijednost procijenjena na 11,4 miliona.

Spajić je saopštio da je do kraja godine planirano i raspisivanje novih javnih poziva za izbor izvođača radova za završetak obilaznice Rožaje, odnosno rekonstrukciju puteva Most Zeleni-Vuča i Rožaje-Most Zeleni.

„Realizacijom tih projekata, uz završetak rekonstrukcije puta Lepenac-Ribarevina-Berane, koji je u toku, imaćemo potpuno rekonstruisanu mrežu magistralnih i regionalnih puteva u ovom dijelu države“, kazao je Spajić.

On je podsjetio i da je u toku je rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav, čime će se poboljšati protok i bezbjednost saobraćaja, kao i da se trenutno radi na sanaciji klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino – Bjeluha.

„U toku je izrada glavnog projekta za dionicu puta Plav -Bogićevica. Po pozitivnoj reviziji ove dionice puta, sprovešće se javna nabavka za izbor izvođača radova“, naveo je Spajić.

On je dodao da se očekuje da se u skorije vrijeme izabere i izvođač radova za rekonstrukciju puta Andrijevica – Trešnjevik, čime će biti rekonstruisano oko 35 odsto puta od Mateševa do Andrijevice.

„Što se tiče opštine Gusinje, u toku je izrada Studije bezbjednosti za put Berane-Gusinje-Grnčar, nakon čega će se uraditi glavni projekat poboljšanja bezbjednosti saobraćaja i nakon toga početi radovi“, precizirao je Spajić.

On je dodao da je poslije raskida ugovora sa izvođačem radova na putu Vrulja-Mijakovići, izabran je novi, te da će naredne godine taj putni pravac biti u potpunosti završen, čime će se dobiti kvalitetna i bezbjedna veza Pljevalja i Bijelog Polja.

„Vlada je kroz Prostorni plan prepoznala povezivanje sjeveroistoka i sjeverozapada države preko brze saobraćajnice od petlje Crnča do granice sa Bosnom i Hercegovinom. U toku je postupak izbora projektanta za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde, koja bi povezivala auto-put Bar-Boljare sa koridorom Vc u BiH i omogućila vezu Pljevalja sa državama regiona“, objasnio je Spajić.

On je kazao da je podatak da se u izgradnju 120 kilometara putne infrastrukture na sjeveru Crne Gore, bez auto-puta i brze saobraćajnice, planira uložiti oko 130 miliona EUR, dokaz odlučnosti Vlade da se konačno intenzivira razvoj tog dijela države.

