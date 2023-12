Pokazatelji poslovanja banaka bilježe istorijski najpovoljnije vrijednosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi ključni pokazatelji poslovanja banaka u Crnoj Gori bilježe istorijski najpovoljnije vrijednosti i imaju pozitivne trendove, saopšteno je na sastanku guvernera Centralne banke (CBCG) Radoja Žugića sa šefom regionalne kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Zapadni Balkan, Sebastijanom Sosom.

Iz CBCG su kazali da je na sastanku razgovarano o ukupnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na bankarski sektor.

„Izraženo je zadovoljstvo činjenicom da svi ključni pokazatelji poslovanja banaka u Crnoj Gori bilježe istorijski najpovoljnije vrijednosti i imaju pozitivne trendove“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da je Žugić prezentovao najnovije podatke za deset mjeseci ove godine, koji ukazuju na rast aktive banaka od 10,4 odsto, kredita od 12 odsto i depozita od 10,6 odsto u odnosu na oktobar prošle godine.

„Dok rast kredita otvara prostor za privredni oporavak, rast depozita ukazuje na visok stepen povjerenja u banke i regulatora“, istakao je Žugić.

On je dodao da nema prepoznatih ranjivosti u bankama i da one predstavljaju najzdraviji dio domaćeg ekonomskog sistema.

„Podaci pokazuju i da je nastavljeno kontinuirano smanjenje učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, čime se unapređuje kvalitet aktive“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je NPL na kraju oktobra ove godine iznosio 4,82 odsto, što je za 1,32 procentna poena niže u odnosu na isti period prošle godine.

„Efektivna aktivna kamatna stopa je u oktobru ove godine iznosila 6,49 odsto i za 0,81 procentnih poenta je viša u odnosu na oktobar prošle godine, što je višestruko niži rast u odnosu na rast Euribora, kao referentne kamatne stope“, kaže se u saopštenju.

Žugić je istakao da je takvim rezultatima doprinijela, između ostalog, i intenzivna i konstruktivna saradnja CBCG sa MMF-om, kao i realizacija brojnih programa tehničke pomoći MMF-a Crnoj Gori, na čemu je srdačno zahvalio Sosi i ukupnom timu te institucije.

