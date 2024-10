Pojačati saradnju sa Turkish airlines

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bi trebalo da pojača saradnju sa kompanijom Turkish airlines, posebno kada je u pitanju tržište Azije gdje postoji zajednički interes regiona, ocijenjeno je na sastanku ministarke turizma Simonida Kordić sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Barišom Kalkavanom.

Sagovornici su, kako je saopšteo iz Ministarstva turizma, ocijenili da su odnosi dvije zemlje dobri, ali da ima prostora za unapređenje, naročito u oblasti turizma.

“S tim u vezi, apostrofirano je da treba povećati broj letova mimo sezone, odnosno pojačati saradnju sa kompanijom Turkish airlines, posebno kada je u pitanju tržište Azije gdje postoji zajednički interes regiona”, kaže se u saopštenju.

Kalkavan je istakao da su Turci zainteresovani za investicije, prije svega u hotelske kapacitete na sjeveru Crne Gore.

Kordić je kazala da je neophodno ojačati kapacitete obrazovnih institucija specijalizovanih za edukaciju turističkog kadra.

Kalkavan je, kako se navodi, predložio da bi Crna Gora mogla preuzeti Twinning model koji Turska koristi, a koji se odnosi na saradnju hotela i turističkih škola, ali i hotela i lokalnih proizvođača.

