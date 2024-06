Pogon za eloksiranu bravariju povratak u život fabrike

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici EPCG Željezare Nikšić podržavaju pokretanje pogona za proizvodnju eloksirane bravarije koji je najavio ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

U saopštenju, koje su radnici dostavili portalu RTNK, navodi se da je ponovno pokretanje tog pogona “pokušaj povratka života Željezari”.

“Namjerno kažemo „opet“, jer ovaj pogon je otvoren skoro prije godinu i ideja tadašnjeg izvršnog direktora je bila upravo slična. Ali najmanje je bitno ko je inicijator, bitno je da se u Željezari proizvodi nešto što će biti sigurno profitabilno i što će to biti prva državna kompanija koja se bavi tom djelatnošću”, navodi se u saopštenju.

Radnici smatraju da treba dati podršku Ministarstvu da pokuša da fabriku, koja je sistemski uništavana u prethodnom periodu, izvuče i postavi na zdrave osnove, u čemu imati podršku radnika, kao i ostalih u državi.

“Valjda nam je svima isti interes, a to je da Željezara radi”, rekli su radnici u saopštenju.

Oni su istakli i pokušaj pokretanja osnovne djelatnosti Željezare, za šta su pregovori u toku, a nadaju se najboljem ishodu “zbog radnika, Nikšića i Crne Gore”.

“Smatramo da je EPCG koja ima ogroman broj svojih objekata na kojima treba da se mijenja stolarija, isplativije da to radi njena kćerka firma, nego da se plaćaju privatnici. Takođe, da sve državne institucije treba da prvo ponude državnoj kompaniji, jer smatramo da ovim apsolutno ne udaramo na privatnike, jer tržište je veliko i svako ima pravo da odabere ko će da mu radi bilo koji posao”, dodaje se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, sigurno da Željezara neće ići na svoju štetu i da bude na gubitku, ali smatraju da danas svi treba da budu zadovoljni zbog državne kompanije koja će se baviti eloksiranom bravarijom.

Radnici su rekli da je najbolji primjer za to buduća upravna zgrada Solar gradnje gdje su oni postavili solariju.

“Mišljenja smo da ljudi koje vode državu i državne kompanije prvo treba da misle o dobrobiti državnog kapitala i imovine, pa onda sve drugo. Ovo je sigurno primjer toga, kako treba da se ophodi prema državnoj imovini, a Željezara je sigurno blago Crne Gore, koje je uništavano i urnisano u prethodnom periodu, ali i dalje čvrsto stoji na svojim temeljima, jer čelik je dovoljno jak, a možemo slobodno reći i neuništiv”, poručili su radnici.

