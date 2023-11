Podsticaj zelenim investicijama u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz podršku Evropske unije i Austrije, podstiče ulaganje u energetsku efikasnost u Crnoj Gori kroz kredit od dva miliona EUR za NLB banku, koji je namijenjen za dalje kreditiranje vlasnika stambenih objekata.

„Sredstva su obezbijeđena kroz Program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF), koji podržava investicije u zelene tehnologije visokih performansi, materijale i rješenja za stambene zgrade u privatnom vlasništvu“, navodi se u saopštenju.

Vlasnici stambenih jedinica koji su korisnici ovog kredita dobijaju pomoć u identifikaciji i kupovini opreme za uštedu energije, kao što su izolacija, prozori, toplotne pumpe i solarni paneli koji će smanjiti emisiju gasova staklene bašte, smanjiti troškove energije i poboljšati kvalitet njihovog života. Oni mogu dobiti tehničku pomoć i podsticajna plaćanja do 20 odsto vrijednosti kredita nakon uspješnog instaliranja.

„EU i bilateralni donatori obezbjeđuju sredstva kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) kao dio Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP). Austrijsko savezno ministarstvo finansija obezbjeđuje dodatna sredstva za tehničku pomoć“, rekli su iz EBRD-a.

Šef kancelarije EBRD-a za Crnu Goru, Remon Zakaria, kazao je da ih veoma raduje što će zajedno sa njihovim komercijalnim i institucionalnim partnerima, za vlasnike stanova u stambenim zgradama širom zemlje povećati mogućnosti zelenih ulaganja.

„Stambene zgrade predstavljaju značajan izvor emisije CO2 – zato će naša sredstva napraviti značajnu pozitivnu razliku za građane Crne Gore, njihove troškove vezane za električnu energiju i ujedno doprinijeti zaštiti životne sredine u zemlji”, dodao je Zakaria.

Šef Odjeljenja za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Ingve Engstroem, rekao je da je ulaganje u energetsku efikasnost nešto gdje su svi na dobitku.

„Poboljšava životnu sredinu, smanjuje troškove grijanja zimi i hlađenja ljeti, zgrade dobijaju na vrijednosti i pružaju veći komfor, a uštede će vratiti kredit. Drago nam je što možemo podržati privatne investicije korisnika bespovratnim sredstvima EU kako bismo program učinili još privlačnijim za građane“, naveo je Engstroem.

Predsjednik NLB banke, Martin Leberle, rekao je da su srećni što rade sa njihovim institucionalnim partnerima kako bi njihovim klijentima obezbijedili nove mogućnosti finansiranja za poboljšanje energetske efikasnosti.

„To će osigurati da vlasnici stambenih jedinica imaju neophodna finansijska sredstva za važne investicije, sa pozitivnim uticajem na našu životnu sredinu. Na taj način će obezbijediti udobnije domove, a mi zajedno gradimo zeleniju zemlju”, kazao je Leberle.

EBRD je glavni institucionalni investitor u Crnoj Gori. Do danas je banka investirala 800 miliona EUR kroz 86 projekata u zemlji.

