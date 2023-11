Podstanari pretrpjeli najjači udar na životni standard

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podstanari su protekle godine pretrpjeli najjači udar na svoj standard i ubjedljivo su najugroženija grupa građana u Crnoj Gori.

Predsjednik Udruženja podstanara Dragan Živković rekao je Pobjedi da su rast zakupnina, konstantna inflacija i nezaštićenost od države dovele 52 odsto podstanarskih porodica ne na rub, već u siromaštvo.

On je rekao da je u Crnoj Gori 30 hiljada podstanarskih porodica.

Prema podacima AS nekretnine, cijene zakupnina se kreću od 300 EUR na više. U kućama u prigradskim naseljima su nešto niže, a na primorju idu i do 700 EUR.

Živković ističe da je došlo do stabilizacije, ali ne i do snižavanja cijene zakupa.

„Sada je problem što stanodavci iz dana u dan povećavaju kirije do nivoa do kojeg su već narasle. Među podstanarima imamo penzionere, samohrane roditelje, invalide, raseljene i osobe sa invaliditetom. Ako znamo kolike su penzije, plate, socijalna davanja danas u našoj državi, jasno je koliko su zakupnine nerealne i imamo ozbiljan problem za koji sve više podstanarskih porodica nema rješenje“, rekao je Živković.

On je dodao da je najveći problem što država nije uradila ništa da zaštiti podstanare od ovakvih finansijskih udara.

„Ako je renta za jednosoban stan danas u Podgorici 400 do 500 EUR, a na primorju i više, jasno je koliko su te cijene realne“, kazao je Živković i naveo da Udruženje svakodnevno komunicira sa podstanarima iz cijele Crne Gore.

On je saopštio da država još nije prepoznala značaj postojanja udruženja niti je bilo šta uradila da postane jače i produktivnije, kako bi moglo pomagati najugroženije podstanarske porodice.

