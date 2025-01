Podstanari bez prava na subvencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore izrazilo je, kako su rekli, ozbiljnu zabrinutost povodom predloga novog Zakona o energetici, koji uvodi subvencije za socijalno ugrožene potrošače, ali istovremeno ostavlja podstanare bez ikakve zaštite.

“Dok država prepoznaje problem energetskog siromaštva, podstanari – koji čine veliki dio populacije s niskim prihodima – ponovo ostaju nevidljivi, bez prava na subvencije i izloženi nadolazećim poskupljenjima”, navodi se u saopštenju Udruženja.

Novi zakon, kako su rekli, predviđa da pomoć dobiju samo oni koji su zvanično prepoznati kao krajnji potrošači električne energije, što u praksi znači da većina podstanara neće moći da ostvari pravo na subvencije.

“U Crnoj Gori se stanovi uglavnom izdaju bez ugovora, a računi za struju su registrovani na imena stanodavaca. Dakle, dok će pojedini vlasnici nekretnina ostvarivati državne subvencije, podstanari će biti prinuđeni da plaćaju punu, povećanu cijenu struje”, rekli su iz Udruženja.

Predstavnici Udruženja su objasnili da to za podstanare znači da će biti pogođeni rastom cijena električne energije, jer subvencije ne mogu da ostvare.

“Neće imati zaštitu od isključenja struje, iako mnogi žive u teškim uslovima. Država ih tretira kao „nevidljive“, jer nema pravni okvir koji bi im omogućio osnovna potrošačka prava”, dodaje se u saopštenju.

Udruženje podstanara godinama insistira na formiranju Registra podstanara, jer je to ključni korak ka njihovoj zaštiti i uključivanju u ekonomske i socijalne politike države.

“Bez tog registra, podstanari nemaju zvaničan status, ne mogu ostvariti prava i bivaju prepušteni na milost stanodavaca i tržišnih nestabilnosti. Iako smo uporno tražili podršku države za uspostavljanje ovog registra, ona je izostala. Zato smo, suočeni s ignorisanjem institucija, sami pokrenuli njegovu izradu. Očekujemo da država konačno prepozna važnost ovog registra i da podrži njegovu realizaciju kako bi se podstanari konačno priznali kao ravnopravni građani”, naveli su iz Udruženja.

Oni su rekli da zahtijevaju od države hitno uključivanje podstanara u sistem subvencija za električnu energiju, bez obzira na vlasništvo nad nekretninom, kao i priznavanje podstanara kao krajnjih korisnika kroz fleksibilniji sistem prijavljivanja i dokazivanja stanovanja.

Njihovi zahtjevi se odnose na donošenje zakona koji reguliše tržište iznajmljivanja i obavezuje stanodavce na prijavljivanje podstanara i institucionalnu podršku izradi Registra podstanara, koji je osnovni alat za zaštitu njihovih prava.

“Podstanari Crne Gore su predugo prepušteni sami sebi. Ignorisanje njihovih problema nije više prihvatljivo! Zato tražimo konkretne korake od nadležnih institucija, prije nego što novi zakon dovede do još veće ekonomske nesigurnosti za desetine hiljada ljudi koji žive u iznajmljenim stanovima”, navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali sve podstanare u Crnoj Gori da nastave da se prijavljuju Udruženju podstanara Crne Gore za upis u registar podstanara, jer će to biti jedina zaštita njihovih prava i zaštita od diskriminacije.

