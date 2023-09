Podsjetili na uspješne preduzetničke priče

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar podsjetila je sve preduzetnike da se do 15. oktobra mogu prijaviti na javni poziv za podršku razvoju preduzetništva, i predstavila uspješne priče preduzetnika koji su u prethodnom periodu ostvarili podršku lokalne uprave.

Opština Bar objavila je nedavno javni poziv za učešće u programu podsticanja razvoja preduzetništva.

Ukupan iznos direktne finansijske podrške opredijeljene za raspodjelu iznosi 270 hiljada EUR.

Javni poziv dostupan je na sajtu Opštine Bar www.bar.me, a biće otvoren do 15. oktobra.

“U želji da podstaknemo što veći broj barskih preduzetnika i preduzetnica da pokrenu ili unaprijede svoje poslovanje i da konkurišu za bespovratna finansijska sredstva Opštine Bar, predstavljamo pozitivna iskustva i uspješne priče preduzetnika koji su u prethodnom periodu ostvarili podršku lokalne uprave”, navodi se u saopštenju.

Opština Bar je, kao jedan od ranijih primjera lokalne biznis priče, navela Juices and smoothie bar Energy Ivane Delibašić.

Juices and smoothie bar Energy up posluje sa namjerom da u brzim vremenima omogući ljudima da se zdravije hrane, a samim tim da kvalitetnije žive.

U svojoj ponudi ima širok asortiman proizvoda poput cijeđenih sokova, smutija, ovsenih kaše, voćnih salata i voćnih jogurta.

Delibašić je za projekat Snažne žene- Snažan Bar, koji je realizovala Opština Bar u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, saznala putem kanala informisanja, u momentu kada je pokušavala da pronađe posao u struci za koju je školovana.

“Odlučila sam da se prijavim i tako se pokrenula ova priča. Pohađala sam obuku Get ahead, u okviru koje sam naučila da pišem biznis plan i da obratim pažnju na sve bitne segmente prilikom pokretanja sopstvenog biznisa”, kazala je Delibašić.

Za realizaciju ovog biznis plana dodijeljena su sredstva u iznosu od četiri hiljade EUR.

“Ovo je bio potpuno prazan poslovni prostor. Svi sokovnici, blenderi i inventar su kupljeni zahvaljujući sredstvima koje je dodijelila Opština Bar”, istakla je Delibašić.

Njena poruka svim preduzetnicima je da vjeruju u sebe, da imaju jasan fokus i budu uporne, jer će na taj način sigurno uspjeti u svojim biznisima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS