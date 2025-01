Podsjetili na obavezu popisa zaliha i plaćanja razlike akcize na mirna vina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina podsjetila je na obavezu popisa zaliha, obračuna i plaćanja razlike akcize na mirna vina u skladu sa zakonom.

“Podsjećamo uvoznike kao i pojedince koji obavljaju trgovinu na veliko i/ili na malo, a imaju na zalihama mirna vina za koje je u skladu sa Zakonom o akcizama nastala obaveza obračunavanja akcize u visini od 25 EUR po hektolitru proizvoda, da su dužni da na dan prije promjene visine akcize obave popis zaliha, te obračun i uplatu razliku akcize u skladu sa zakonom”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave je saopšteno da akcizni obveznici, koji su registrovani kod Uprave carina u registar akciznih obveznika, obračun razlike akcize podnose na način kao što podnose i mjesečne prijave, znači putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama putem modula Mjesečni obračuni/ podmodul Obračun razlike akcize, u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize, znači do 15. februara.

“U istom roku akcizni obveznik je dužan da izvrši i uplatu razlike akcize”, dodaje se u saopštenju.

Pojedinci koji obavljaju trgovinu na veliko i malo mirnim vinima, a nijesu registrovani kao akcizni obveznici, dužni su da obračun i uplatu razlike akcize obave u roku od 15 dana od isteka mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize, što znači do 15. februara.

“Obračun razlike akcize podnose u pisanoj formi, na obrascu AKC – ORA iz Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, podnošenjem na arhivi Uprave carina, adresa Oktobarske revolucije 128”, precizira se u saopštenju.

Žiro račun za uplatu je Razlika akcize u trgovačkoj djelatnosti – 805-5362-70

“Članom 70 stav 1 tačka 5a) Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od dvije hiljade do 20 hiljada EUR, za preduzeće, odgovornu osobu u preduzeću od 500 EUR do hiljadu EUR, preduzetnika od hiljadu EUR do čest hiljada EUR i pojedinca od 250 EUR do hiljadu EUR, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne obavi popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa zakonom”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS