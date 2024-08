Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada podržaće nabavku staklene ambalaže za pakovanje meda za pčelare sa tog područja.

Služba je, u cilju podrške i veće konkurentnosti pčelara sa teritorije Glavnog grada, pokrenula inicijativu sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) Udruženje pčelara Podgorica i Crnogorska pčela, u nabavci kvalitetne i uniformisane staklene ambalaže za pakovanje meda.

“Podsticajna podrška Glavnog grada u ukupnom iznosu od četiri hiljade EUR, odnosno maskimalnih dvije hiljade EUR po jednom udruženju, podrazumijevaće pokrivanje troškova do 80 odsto za nabavku staklene ambalaže za pakovanje meda, dok će 20 odsto troškova pokriti udruženja, odnosno pčelari zainteresovani za ovaj podsticaj”, navodi se u saopštenju.

Rukovodilac Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, Boris Spalević, istakao je da je dosadašnja saradnja sa oba pčelarska udruženja koja djeluju na području Glavnog grada, profesionalna i inkluzivna.

Spalević tvrdi da je ovo samo početak saradnje i da će se u budućem periodu dodatno raditi na jačanju konkurentnosti i poboljšanju pakovanja dizajna finalnih proizvoda, ne samo meda, već i pakovanja propolisa, matične mliječi, medovine i drugih kozmetičkih preprata od meda.

O ovim aktivnostima, pčelari Podgorice mogu se interesovati preko svojih udruženja ili direktno preko Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada.

“Nakon nabavke kvalitetne ambalaže, u planu je i brendiranja meda koji dolazi iz različitih područja Glavnog grada, a fokus i zajednički cilj treba biti da uspostavimo sistem „žiga kvaliteta“ i “fair trade“ sertifikata, gdje će se posebna pažnja usmjeriti na pčelare koji se bave organskom proizvodnjom koja je zahtjevna”, navodi se u saopštenju Glavnog grada.

Programom podsticajnih mjera podržani su sa 70 odsto pčelari koji su aplicirali u roku na javni poziv koji se odnosio na nabavku sterilisanog voska, kao i nabavku košnica mladim pčelarkama i pčelarima koji počinju sa pčelaranjem.

U fazi pripreme je i projekat GPS obilježavanja pčelinjaka, a Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju očekuje da će se u skorijoj budućnosti putem GPS uređaja locirati svi pčelinjaci i da će se dobiti jasna evidencija pčelinjaka, brojnog stanja pčelinjih društava i zauzetosti pčelinje paše.

Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju takođe planira da pokrene i zajedničke projekte sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprirvede, a sa ciljem podrške pčelarstvu, razvoju agroturizma.

“Sektorski potencijal za razvoj pčelarstva i agroturizam u Glavnom gradu postoji. Očekuje nas dalji zajednički rad i siguran sam da ćemo strateškim planiranjem, realnim sagledavanjem mogućnosti i konkretnim aktivnostima, korak po korak, kao što to sada i činimo, ovaj sektor usmjeravati u pravcu održivog i ubrzanog razvoja”, zaključio je Spalević.

