Podrška za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture.

Javnim pozivom za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture za ovu godinu, utvrđuju se uslovi, način i kriterijumi na osnovu kojih se ostvaruje pravo na sredstva podrške u oblasti marikulture.

“Pravo na sredstva podrške, opredijeljena kroz ovu budžetsku liniju, mogu ostvariti privredna društva i preduzetnici koja imaju dozvolu za marikulturu pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom”, navodi se u saopštenju.

Pravo na sredstva podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture može se ostvariti za rekonstrukciju uzgajališta, izgradnju ili rekonstrukciju objekata za skladištenje hrane i skladištenje opreme, nabavku opreme za automatizaciju procesa uzgoja: automatske hranilice, sortir mašine, aeratori, sistem tečnog kiseonika, pumpe za utovar ribe, bazeni za transport žive ribe sa sistemom za tečni kiseonik, oprema za šokiranje ribe, oprema za vađenje i prenošenje školjaka.

Pravo na sredstva podrške može se ostvariti za nabavku opreme za poboljšanje higijene u pogledu bezbjednosti hrane i plasiranja proizvoda uzgoja na tržište: rashladne komore, ledomati, oprema za klasifikaciju i pranje školjaka, namjenski stolovi za čišćenje ribe i školjaka i vodootporne vage, nabavku polietilenskih zaštitnih mreža radi zaštite uzgajališta od predatora, kao i nabavku ili rekonstrukciju splava za operativni rad uzgajališta.

“Maksimalno učešće sredstava podrške za kofinansiranje odobrenih investicija iznosi do 50 odsto od ukupne investicije, a maksimalno do deset hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Obrazac zahtjeva za odobravanje podrške i obrazac zahtjeva za odobravanje plaćanja, može se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva https://www.gov.me/mpsv, ili u kancelariji br. 25 tog resora.

Popunjen obrazac zahtjeva dostaviti isključivo preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po javnom pozivu za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica.

Informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti i putem telefona pozivom na broj 020/482-270.

Trajanje javnog poziva je 30 kalendarskih dana od objavljivanja javnog poziva, dok će se obrada i odobravanje primljenih zahtjeva realizovati nakon završetka javnog poziva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS