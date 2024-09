Podrška u reformama i obavezama iz evropske agende Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada posvećeno radi da nadomjesti zastoj koji je u ranijem periodu zabilježen na evropskom putu i da ubrza integrativni proces, istovremeno jačajući životni standard i ekonomski rast države, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

Na sastanku Vukovića sa novoimenovanim ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Johanom Satlerom, ocijenjeno je da je proces integracije Crne Gore u Uniju moguće ubrzati samo udruženom posvećenošću vladinih institucija i Delegacije EU u Crnoj Gori.

Sastanak je, kako je saopšteno iz Ministarstva, bio prilika da se sagledaju aktivnosti koje predstoje Crnoj Gori na evropskom putu, naročito kroz prizmu Reformske agende i Plana rasta za Zapadni Balkan.

Vuković je upoznao Satlera sa ključnim politikama koje je Ministarstvo sprovelo u prethodnih deset mjeseci, akcentujući izradu Fiskalne strategije za period do 2027. godine, koja podrazumijeva niz reformskih procesa, ali i set konzervativnih kompenzatornih mjera.

„Vuković je ukazao i na važnost emitovanja domaćih obveznica na međunarodnom tržištu, sticanje uslova za predstojeće potpisivanje DPL aranžmana sa Svjetskom bankom (SB), unaprijeđenu ocjenu kreditnog rejtinga, ali i kvalitetnu saradnju sa Međunardnim monetarnim fondom (MMF) i drugim finansijskim institucijama“, navodi se u saopštenju.

Satler je ukazao na važnost konstruktivnog dijaloga i intenzivne saradnje sa Ministarstvom finansija, budući da taj resor ima ključnu ulogu u čak 11 pregovaračkih poglavlja.

On je istakao punu posvećenost tom procesu sa pozicije najvišeg predstavnika EU u Crnoj Gori.

„Zajednički je ocijenjeno koliko je bitna diverzifikacija ekonomije Crne Gore, a Vuković je saopštio da će poseban fokus u narednom periodu biti na oblastima poljoprivrede, energetike i saobraćaja, podsjetivši na stimulativne mjere predviđene Fiskalnom strategijom za poslovanje u manje razvijenim opštinama Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

