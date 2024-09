Podrška u oblasti regionalne turističke promocije

Podgorica, Tokio, (MINA-BUSINESS) – Japanski eksperti pružiće Crnoj Gori podršku u oblasti regionalne turističke promocije, saopšteno je iz Ministarstva turizma.

“Ovaj korak će doprinijeti boljoj pozicioniranosti naše zemlje na globalnoj turističkoj mapi, posebno u okviru azijskog tržišta”, navodi se u saopštenju.

Ministarka turizma Simonida Kordić, i državni sekretar Vuk Žižić, sastali su se, u sklopu aktivnosti u okviru međunarodnog događaja Tourism Expo Japan u Tokiju, sa predstavnicima Japan International Cooperation Agency (JICA) za Evropu.

“Ovaj susret označava nastavak i intenziviranje saradnje između Crne Gore i Japana, a ključne teme ticale su se jačanja administrativnih kapaciteta i promocije crnogorskog turizma na međunarodnom nivou”, rekli su iz Ministarstva.

Kordić je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i naglasila važnost kontinuiranih napora na unaprijeđenju turističke ponude Crne Gore kroz međunarodne partnerske inicijative.

S tim u vezi, dogovoren je dolazak eksperata iz Japana, koji će pružiti podršku Crnoj Gori u oblasti regionalne turističke promocije.

Takođe, dogovorena je saradnja u oblasti obuke službenika Ministarstva turizma, koje organizuje JICA, a u cilju daljeg razvoja stručnog kadra, kako bi efikasnije odgovorili na različite izazove.

Predstavnici JICA konstatovali su porast broja japanskih turista u Crnoj Gori, ali i prostor za dalji rast i promociju autentičnih turističkih iskustava.

Oni su izrazili spremnost za intenziviranje saradnje i značajno interesovanje za tendenciju turističkog razvoja u Crnoj Gori.

