Podrška razvoju zanatstva 24 hiljade EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar objavila je drugi javni poziv za učešće u Programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku, za šta je ukupno opredijeljeno 24 hiljade EUR.

„Poziv je otvoren za sve zanatlije, preduzetnike i privredna društva registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o zanatstvu, kao i za nezaposlene sa prebivalištem u opštini Bar“, navodi se u saopštenju.

Program ima za cilj unapređenje postojećeg poslovanja zanatlija, započinjanje novih zanatskih biznisa, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

„Ukupno opredijeljena sredstva iznose 24 hiljade EUR, dok maksimalan iznos sredstava po odobrenom projektu iznosi tri hiljade EUR. Posebne povlastice se odnose na preduzeća u vlasništvu žena i mladih do 30 godina, koja mogu dobiti finansiranje u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova“, rekli su iz Opštine Bar.

Odobrena sredstva mogu se koristiti za nabavku opreme, promociju zanata, te obuke i edukaciju. Prijave su otvorene 30 dana od objavljivanja poziva, a prijavna dokumentacija se može preuzeti na web sajtu Opštine Bar ili u Građanskom birou Opštine.

Svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije putem e-maila [email protected] ili telefona 030/301-446 i 030/301-470, kao i lično u kancelarijama Sekretarijata za privredu.

“Takođe, 17. septembra biće organizovan Info dan u zgradi Opštine Bar, kancelarija 139, u periodu od 11 do 13 sati, gde će se pružiti dodatna pojašnjenja o ovom javnom pozivu”, zaključuje se u saopštenju.

