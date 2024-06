Podrška promociji i plasmanu organskih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je javni poziv za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda, koji će biti otvoren do 15. oktobra.

Podrška se daje proizvođačima koji proizvode organske proizvode i koriste znak organske proizvodnje – logo pri označavanju, reklamiranju i prezentaciji organskih proizvoda na tržištu, kao i preduzećima koja vrše otkup domaćih organskih i proizvoda iz prelaznog perioda, sertifikovanih u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i iste prodaju krajnjim potrošačima.

Sredstva predviđena za javni poziv iznose 60 hiljada EUR.

Podrška se ostvaruje u odnosu na otkupljenu cijenu domaćih organskih proizvoda bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), za prodajni period koji se računa od 1. oktobra prošle godine do 30. septembra ove godine.

Podrška se ostvaruje u iznosu od deset odsto od nabavljenje vrijednosti bez PDV-a za domaće sertifikovane organske i proizvode iz prelaznog perioda i 20 EUR po svakom ulistanom proizvodu za navedeni prodajni period.

Podrška se ostvaruje u iznosu od 70 odsto od troškova dizajniranja i izrade oznaka (logo, etiketa, naljepnica), a maksimalni iznos podrške je hiljadu EUR.

Javni poziv sa detaljnijim informacijama objavljen je na sajtu Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS