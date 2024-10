Podrška projektu socijalnog stanovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Model socijalnih stanova jedan je od najuspješnijih projekata kojim se stanovnicima jednog grada omogućava stanovanje po veoma povoljnim cijenama, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković.

“Ukoliko bi ovakav ili sličan projekat bio uspješno preslikan na naše uslove, to bi značilo da bi mnogi mladi ljudi, bračni parovi koji stvaraju porodicu, građani koji nemaju dovoljna lična primanja da bi plaćali visoke kirije ili kupili stan, zapravo dobili od grada ili države na korišćenje stanove koje bi koristili do kaja života, po veoma povoljnoj cijeni zakupnine”, kazao je Keković.

On se na poziv Poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) u petak sastao sa šefom tog kluba Andrijom Nikolićem.

Povod za organizovanje sastanka bila je inicijativa USSCG da se pristupi izgradnji stanova u državnom vlasništvu koji bi se izdavali u zakup građanima koji nijesu u mogućnosti da svoje stambeno pitanje riješe kupovinom stana.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je projektu „socijalno stanovanje“, koje grad Beč primjenjuje već duže od 100 godina, a što je nedavno ova sindikalna organizacija uz goste iz austrijske prijestonice prezentovala crnogorskoj javnosti.

Prema riječima Nikolića, Klub poslanika DPS podržava projekte kojima se na optimalan način može riješiti problem više od 30 hiljada podstanarskih porodica u Crnoj Gori, i omogućava mladim ljudima da bez straha od visokih nameta za stanovanje započnu svoj samostalni život.

“DPS podržava inicijativu USSCG i iniciraće formiranje ekspertske multidisciplinarne grupe koja će da utvdi da li postoje preduslovi da ovakva ideja zaživi i u Crnoj Gori. Realizacija te ideje bi svakako ublažila i demografske probleme na koje nas opominju rezultati popisa. Zato je važno da rješavanje stambenog pitanja građana, kao najvažnijeg pitanja životnog standarda, postavimo kao prioritet”, zaključio je Nikolić.

