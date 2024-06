Podrška CEC evropskih menadžera AMM-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni odbor Evropske konfederacije menadžera (CEC) uputio je pismo podrške Asocijaciji menadžera Crne Gore (AMM), kao jednom od ključnih aktera u pomoći zemlji da krene ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

“U eri obilježenoj brzim tehnološkim napretkom, ekonomskim izazovima i razvojem regulatornog okruženja, uloga efikasnog menadžmenta usklađenog sa evropskim vrijednostima je značajnija nego ikada”, navodi se u pismu podrške koje je, u susret Izbornoj Skupštini AMM, uputio predsjednik CEC-a, Maksim Legrand, u ime Izvršnog odbora te evropske organizacije.

CEC evropski menadžeri su, kako je naveo, uvjereni da će posao koji obavljaju crnogorske kolege pomoći i doprinijeti procesu proširenja EU.

“Ključni aspekti kojima se bave naše radne grupe, kao što su implementacija alata vještačke inteligencije, pametne promjene, ili inkluzivnost na radnim mjestima, su neke od glavnih odgovornosti i izazova ispred menadžera. Iz tog razloga, verujemo da je evropska saradnja važnija nego ikada. Evropa, kao cjelina, može da postigne konkurentnu ekonomiju sa jedinstvenim tržištem i uz poštovanje evropskog stuba socijalnih prava”, rekao je Legrand.

Prema njegovim riječima, crnogorski menadžeri i lideri igraju ključnu ulogu u ekonomskom rastu, podsticanju inovacija i obezbjeđivanju dobrobiti njihovih organizacija i zaposlenih.

Njihova posvećenost izvrsnosti, brzom i efikasnom rješavanju problema i izazova, kontinuiranom rastu i napretku, odražava najviši standard evropskog menadžmenta.

“CEC evropski menadžeri duboko podržavaju napore crnogorskih lidera u promovisanju održivih poslovnih praksi, jačanju konkurentnosti i doprinošenju široj evropskoj ekonomskoj stabilnosti. Njihov rad doprinosi njihovoj organizaciji i služi kao dobar primjer liderstva unutar evropske zajednice”, dodao je Legrand.

On je potvrdio stalnu podršku njihovoj članici u Crnoj Gori – AMM, nudeći resurse, ekspertizu i prlike za saradnju, kako bi pomogli u profesionalnom razvoju, organizacionom uspjehu i promociji misije i vizije.

“Zajedno možemo da ostvarimo prosperitetnu budućnost obilježenu inovacijama, održivošću, zajedničkim rastom i liderstvom”, zaključio je Legrand.

