Podrška Agencije značajna za stvaranje investicionih prilika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška Agencije za investicije je od izuzetnog značaja za stvaranje adekvatnih investicionih prilika za sve opštine širom Crne Gore, sa ciljem ravnomjernog razvoja države, ocijenjeno je na sastanku predstavnika te institucije i Ministarstva finansija.

Ministar finansija, Novica Vuković, održao je radni sastanak sa novoizabranom direktoricom Agencije za investicije, Snežanom Đurović, koji je bio posvećen identifikovanju ključnih strategija i aktivnosti ovog resora za naredni period.

Tokom sadržajnog i konstruktivnog razgovora Vukovića i Đurović, prioritetnom je ocijenjena izrada Strategije za promociju i podsticaj investicija, interaktivne mape investicionih potencijala, zatim promocija javno-privatnog partnerstva (JPP), kao novog investicionog modela, uz identifikovanje potencijalnih JPP projekata.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena daljem unapređenju rada Agencije kao prve tačke kontakta investitora i organa državne i lokalne uprave, tekućim projektima čiju realizaciju Agencija prati, kao i mogućnostima za kreiranje povoljnijeg investicionog okruženja i realizaciju potencijalnih novih projekata.

Vuković i Đurović su iskazali optimizam po pitanju novih projekata koji će, kako su ocijenili, ne samo osnažiti crnogorsku ekonomiju, već i kredibilnim ulagačima omogućiti motivišući ambijent za rad i ulaganje.

“Na osnovu velikog interesovanja novih investitora koji se obraćaju Agenciji za investicije, kao i izuzetnih potencijala Crne Gore, iskazana je odlučnost da se, u kontinuiranoj saradnji između Vlade i Agencije, ovi potencijali adekvatnije projektno valorizuju u predstojećem periodu”, zaključuje se u saopštenju.

