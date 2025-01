Podnijet 251 zahtjev za žigosanje predmeta od dragocjenih metala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavodu za metrologiju je u prošloj godini podnijet 251 zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

„U toku prošle godine, žigosano je nešto više od 227 kilograma srebra, oko 76 kilograma predmeta od zlata i 800 grama predmeta od platine“, rekli su predstavnici Zavoda agenciji Mina-business.

Oni su naveli da je u postupcima ispitivanja i žigosanja donijeto 19 rješenja o odbijanju žigosanja predmeta od dragocjenih metala, a najčešći razlozi odbijanja su nepostojanje oznaka finoće, znaka proizvođača i uvoznika, kao i oznake METAL na dijelu predmeta koji je izrađen od nedragocjenog metala.

U Zavodu za metrologiju registrovano je 200 uvoznika i 49 proizvođača predmeta od dragocjenih metala.

Tri proizvođača predmeta od dragocjenih metala obnovilo je registraciju u postuku utvrđivanja uslova za proizvodnju predmeta od dragocjenih metala u pogledu opreme i radnih prostorija.

U Zavodu je, kako su naveli njegovi predstavnici, tokom prošle godine ovjereno preko 119 hiljada mjerila, što je oko 82 hiljade više nego 2023.

„Najviše je ovjerenih brojila električne energije, skoro 89 hiljada, što je i uticalo na povećanje cjelokupnog broja ovjeravanja“, rekli su iz Zavoda.

Vodomjera je ovjereno blizu 23 hiljade, vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III do 900 kilograma oko 2,5 hiljade, a taksimetara preko 1,8 hiljada.

„Istovremeno, u našim laboratorijama izdata su i 994 uvjerenja o kalibraciji mjerila, od kojih je 848 za eksterne korisnike usluga, a 146 su rezultat internih kalibracija“, dodali su iz Zavoda.

Zavod je, kako su naglasili, u oktobru prošle godine preuzeo državne službenike Uprave za inspekcijske poslove i to glavnog metrološkog inspektora i četiri metrološka inspektora, koji su raspoređeni u novoformirano Odjeljenje za metrološko-inspekcijski nadzor.

Zavod posjeduje evidenciju predmeta koji su pokrenuti kod prethodne Metrološke inspekcije Uprave za inspekcijske poslove, a metrološkim inspektorima obezbijeđeni su neophodni uslovi za obavljanje redovnih aktivnosti.

Metrološka inspekcija je u prošloj godini obavila 1,16 hiljada inspekcijska pregleda, od čega se 1,06 hiljada odnosi na kontrolu zakonskih mjerila, a 99 na kontrolu predmeta od dragocjenih metala.

Inspekcijskom kontrolom utvrđeno je i 98 nepravilnosti, od čega su 90 u oblasti zakonskih mjerila, a osam u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Izdata su i 42 prekršajna naloga, dok je iznos izrečenih novčanih kazni prekršajnim nalozima iznosio oko 23 hiljade EUR.

Jedan od prioriteta u ovoj godini, kako su zaključili, biće i priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

