Podnijeli dopunu krivične prijave protiv premijera i više osoba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Uniprom dopunila je krivičnu prijavu koju su ranije podnijeli protiv više osoba zbog, kako tvrde, kriminalnih radnji u korist Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

Kompanija Uniprom podnijela je u aprilu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv premijera Dritana Abazovića, ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ane Novaković Đurović, izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond), Draška Boljevića i predsjednika Odbora direktora EPCG, Milutina Đukanovića.

Krivična prijava je podnijeta zato što su prijavljeni, kako tvrde iz Uniproma, zajedničkim djelovanjem, po principu podjele posla u okviru kriminalne aktivnosti, 27. februara ove godine mimo procedure i bez javnog poziva dodijelili besplatne emisione kredite EPCG u iznosu 222,52 hiljade tona CO2, vrijednosti 5,5 miliona EUR.

Iz Uniproma su rekli da, nakon podnošenja te krivnične prijave, prijavljeni fabrikuju proceduru i naknadno formiraju pravnu proceduralno predviđenu građu u “neuspješnom pokušaju da legalizuju svoje radnje i izbjegnu krivično pravnu odgovornost”.

“Način na koji su to uradili, osim što sadrži elemente pravne nakaznosti sadrži i elemente direktne namjere kao isturene kote umišljaja da istraju u svojim kriminalnim aktivnostima povećavajući stepen i intezitet zloupotrebe službenih ovlašćenja, neuspješno ali ilustrativno ogole svoj kriminalni karakter koji povećava stepen njihove društvene opasnosti i krivnično pravne odgovornosti”, kaže se u prijavi.

Iz Uniproma su naveli da je krivičnu prijavu valjalo dopuniti naknadnom razradom kriminalnog djelovanja “prijavljene kriminalne družine” i štete koja se prouzrokovala državi kroz nedozoljenu državnu pomoć.

U toj kompaniji smatraju da će specijalni tužilac prepoznati u radnjama okrivljenih sve elemente bića krivičnog djela na niovu osnovane sumnje, pokrenuti postupak utvrđivanja tačnosti naprijed navedenih činjenica, izvođenje svih predloženih dokaza i na osnovu njih donijeti odgovarajuću odluku.

“Kako su prijavljeni osobe sa ovlašćenjima, visoki državni funskcioneri, intezitet kršenja i međunarodnih a priznatih i domaćih pravnih akata (zakona), težine posledica koje su nastupile i po pravni sistem i po budžet Crne Gore, neophodno je u ovoj krivično pravnoj stvari urgentno postupanje”, kaže se u prijavi.

