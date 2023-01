Podnijeli AZK-u zahtjev za odobrenje kupovine Franca marketa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Merkator-CG, u okviru koje posluju marketi Idea, podnijela je Agenciji za zaštitu konkurencije (AZK) zahtjev za odobrenje da kupi Franca markete.

To je Agencija objavila u Službenom listu gdje se navodi da se predložena koncentracija odnosi na sticanje kontrole nad prodavnicama Franca marketa, prenosi Pobjeda.

O tome je bilo govora još prije godinu, ali ni jedna ni druga kompanija tada to zvanično nijesu potvrdile. Iz France su tada negirali da su marketi prodati Merkatoru, dodajući da im imponuje pažnja investitora.

Da se i dalje još ništa konkretno nije desilo, kazao je Pobjedi Sead Franca, koji je potvrdio da interesovanje Merkatora za njihove prodavnice postoji zbog čega su i tražili od AZK mišljenje.

“Ugovor nije potpisan niti je sprovedena ijedna konkretna radnja. Ukoliko AZK to ne odobri, od prodaje ne može biti ništa. Čak i ako odobri, to i dalje ništa ne znači, jer još nije bilo nikakvih konkretnih dogovora. Ono što je sigurno, to ne bi bila akvizicija, već eventualno integracija koja bi podrazumijevala podijeljene uloge, ali je to sve pitanje dogovora da li će od toga išta biti”, kazao je Franca.

I iz Merkatora-CG su Pobjedi potvrdili zainteresovanost za preuzimanje svih maloprodajnih objekata Franca marketa.

“Zakonska procedura nalaže da je prije zaključenja transakcije neophodno dobiti saglasnost AZK, za šta je postupak u toku i o njegovom će ishodu javnost biti blagovremeno obaviještena”, kazali su Pobjedi iz te kompanije.

Oni su naveli da su, kao jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori, fokusirani na nova ulaganja, širenje mreže i jačanje ponude te da uspjeh temelje na jasnoj viziji, kvalitetnoj ponudi i usluzi, pristupačnim cijenama te obezbjeđenju stalnog rasta i razvoja kompanije.

“Kroz 125 IDEA prodavnica, kompanija Merkator-CG je prisutna u 19 crnogorskih opština, što je čini jednim od najvećih lanaca maloprodajnih objekata. Preko 1,5 hiljada zaposlenih ujedno svrstava kompaniju Merkator-CG u red najvećih poslodavaca u Crnoj Gori”, rekli su iz Merkatora.

Oni su dodali da su Franca marketi trgovački lanac osnovan u sklopu mesne industrije Meso-promet koja je svoj rad započela 1990. godine. Danas ima 67 maloprodajnih objekata na crnogorskom tržištu i prepoznata je kao brend koji fokus stavlja na domaće meso i mesne proizvode sa sopstvenih farmi, što predstavlja osnov za dugoročnu saradnju obje kompanije.

Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, koncentracija, između ostalog, podrazumijeva spajanje dva ili više nezavisnih učesnika na tržištu, njihovo udruživanje u osnivanju novog ili sticanje zajedničke kontrole nad postojećim učesnikom. Zakon brani koncentracije kojima se stvara novi ili jača dominantan položaj jednog ili više učesnika, koji može narušavati konkurenciju, osim ako dokažu da će to biti u korist potrošača i da će efekti biti značajniji od negativnih efekata stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

AZK je dužna da u Službenom listu objavi podatke iz zahtjeva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije sa podacima učesnika, prirodom koncentracije i privrednom sektoru u kojem se planira. Uslov za podnošenje zahtjeva jeste da zajednički ukupni godišnji prihod na teritoriji Crne Gore prelazi pet miliona EUR, odnosno 20 miliona na svjetskom tržištu ako je najmanje jedan od učesnika koncentracije ostvario milion EUR prihoda na teritoriji Crne Gore.

Da li bi kupovinom Franca marketa, Merkator-CG narušio konkurenciju i stvorio dominantan položaj, AZK bi trebalo da utvrdi, između ostalog, na osnovu stanja i položaja na tržištu, njihove ekonomske i finansijske moći, konkurencije, kretanja tehničkog i ekonomskog razvoja te interesa potrošača. Za odluke po tom zahtjevu rokovi se kreću između 105 i 130 radnih dana od podnošenja zahtjeva, u zavisnosti od konkretne situacije.

