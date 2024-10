Podnesena krivična prijava zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv podgoričkog preduzeća MNG Yapi i ovlašćenih u njemu, M.G. (70) i E.G. (43), zbog sumnje da su izvšili krivična djela utaja poreza i doprinosa.

„Oni su po osnovu tajenog poreza na dodatu vrijednost (PDV), na dobit pravnih lica, kao i poreza iz i na lična primanja, ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od preko 120 hiljada EUR, na štetu budžeta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Policija je, kako je objašnjeno, došla do sumnje da su osumnjičeni M.G, kao osnivač i izvršni direktor do 14. juna 2022. godine, i E.G, kao izvršni direktor od tog datuma, počinili krivična djela tako što su u ime i za račun MNG Yapi kontinuirano tokom 2021, 2022, prošle i ove godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizali novac u gotovini bez adekvatne poslovne dokumentacije i izdavali fakture za koje nijesu predavali mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi.

Iz Uprave policije su poručili da njihovi službenici nastavljaju intenzivne aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminaliteta i procesuiranju svih onih koji svojim privrednim poslovanjem nanose štetu finansijskom sistemu Crne Gore.

