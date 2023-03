Podignuta optužnica protiv bivših odgovornih u preduzeću Plantaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminla, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda danas predalo optužnicu protiv okrivljenih u slučaju Plantaže.

Optužnica je predata protiv V.V, Đ.R, S.Š, D.P, B.M, i V.M, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, jer su, od 24. decembra 2019. do 23. aprila 2020. godine u Podgorici, kao odgovorna osobe u oštećenom preduzeću Plantaže, zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nijesu vršili svoju dužnost, pa su tako pribavili firmi OMP-Engineering protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40 hiljada EUR, a oštećenom preduzeću nanijeli imovinsku štetu.

Portparol SDT-a, državni tužilac Vukas Radonjić, naveo je u saopštenju da se okrivljenima V.V, Đ.R, S.Š, D.P. i B.M, stavlja na teret da su, kao predsjednik i članovi Odbora direktora oštećenih Plantaža, postupali suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima i Statutu preduzeća.

Okrivljenoj V.M. se stavlja na teret da je, kao izvršna direktorica Plantaža, postupala suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima.

„Njima se to stavlja na teren jer se prilikom donošenja odluka u upravljanju poslovanjem društva i prilikom izvršavanja odluka, nijesu pridržavali načela savjesnosti i postupali sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, niti su postupali savjesno i radili u korist društva kao cjeline, sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja“, navodi se u saopštenju.

Usljed djelimičnog izvršenja očigledno štetnog poravnanja, privrednom društvu OMP Engineering je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 384,67 hiljada EUR, a oštećenom društvu nanesena šteta.

Za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju koje je predmet optužnice je zakonom propisana kazna zatvora od dvije do deset godina.

Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu državnog tužioca, a u skladu sa Zakonom o oduzimanji imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, preduzima mjere i radnje za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kako bi se protiv okrivljenih eventualno pokrenula finansijska istraga.

