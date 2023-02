Podgorički ski bus subotom do Žabljaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički ski bus će svake subote do kraja februara saobraćati do ski centra Savin kuk, saopšteno je iz Glavnog grada.

Besplatan prevoz organizuju turističke organizacije Glavnog grada Podgorica i Opštine Žabljak, Nacionalna turistička organizacija i Privredna komora, u saradnji sa TC Durmitor, u cilju obogaćivanja ponude za turiste i građane Podgorice tokom zimskih mjeseci i generisanja što boljih rezultata zimske turističke sezone.

“Organizovani polasci planirani su svake subote do kraja februara, u osam sati, kod hotela Podgorica, a uz vaučer za putovanje putnici dobijaju i 25 odsto popusta na ski pass”, navodi se u saopštenju.

Iz PG Biroa su podsjetili da ski bus na relaciji Podgorica – ski centar Kolašin saobraća dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom, a ovaj projekat realizuju Turistička organizacija Glavnog grada, Nacionalna turistička organizacija i Privredna komora, u saradnji sa Skijalištima Crne Gore.

“Svi zainteresovani mogu se prijaviti najkasnije dan prije polaska autobusa putem telefona na broj 020 667 535, svakog radnog dana od osam do 16 sati”, dodaje se u saopštenju.

Maloljetne osobe mogu dobiti vaučer i koristiti prevoz jedino uz pratnju odrasle osobe.

