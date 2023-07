Podaci o padu investicija zabrinjavajući

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podatak da u prvih pet mjeseci imamo 50 odsto manje investicija u privredu je zabrinjavajući, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković.

„Došlo je do značajnog pada od 50 odsto investicija u kompanije, to jest onih investicija koje dugoročno donose ekonomsku dobit“, rekao je Mulešković Pobjedi, komentarišući podatke Centralne banke (CBCG).

Prema tim podacima, neto priliv stranih direktnih investicija u prvih pet mjeseci u padu više od trećine u odnosu na isti period prošle godine.

Mulešković je objasnio da su investicije koje su trenutno u Crnoj Gori predstavljaju ulaganja isključivo u nekretnine i da dugoročno ne daju dodatne ekonomske vrijednosti.

„To jeste jedan od indikatora i čudim se da Vlada nije predstavila i ovo kao uspjeh, jer ipak mislim da jeste spektakularan rezultat ostvariti skoro uplola manje investicija u odnosu na prethodnu godinu“, rekao je Mulešković.

On je dodao da bi se, ukoliko se posmatra struktura investicija, vidjelo da su to dominantno ulaganja u nekretnine i da je čak 50 odsto priliva investicija u Crnoj Gori bilo u nekretnine.

„To je jasna slika da strani investitori Crnu Goru isključivo vide kao destinaciju gdje će da ulažu u nekretnine i da na taj način šaljemo sliku da nijesmo u ovom trenutku atraktivna država za investicije u privredu, odnosno za razvoj realne ekonomije, već samo za nekretnine“, saopštio je Mulešković.

On je upozorio da bi taj trend ulaganja u nekretnine mogao biti zaustvaljen kada dođe do smirivanja rata u Ukrajini.

„Spektakularni rezultati vlade u dijelu investicija bili su prošle godine isključivo zbog toga što smo imali ogroman priliv državljana Rusije, Ukrajine i Srbije koji su kupovali nekretnine, što se može vidjeti i po njihovoj strukturi“, kazao Mulešković.

On je poručio da Crnoj Gori treba mnogo bolja politika upravljanja poslovnim ambijentom, kao i da se mora kreirati vlada koja će da obezbijedi političku stabilnost da bi Crna Gora, kao nekada, bila prepoznata kao država u koju treba investirati i sa povoljnim i transparentnim poslovnim ambijentom.

„Odluke koje su se donosile u posljednje tri godine su se donosile ad hok bez ikakvog dijaloga, preko noći, što je dodatno poremetilo poslovni ambijent i smanjilo atraktivnost Crne Gore kao investicione destinacije. Takođe povećanje određenih poreskih stopa je negativno uticalo na investitore, a i određene odluke prethodne dvije vlade, koje su potjerale investitore, poslale su negativnu sliku o Crnoj Gori, pa samim tim i ne možemo da očekujemo da imamo kredibilne investitore“, naveo je Mulešković.

