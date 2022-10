Podaci iz Kine spustili cijene nafte prema 92 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 92 USD nakon što su kineski podaci pokazali slabu potražnju u septembru zbog stroge politike suzbijanja koronavirusa.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 1,17 USD nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice, skliznuvši na 92,33 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,4 USD nižoj cijeni od 83,65 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce su zabrinuli podaci o kineskom uvozu nafte u septembru, koji je bio veći nego u avgustu, ali je u odnosu na isti period prošle godine pao dva odsto na 9,79 miliona barela dnevno, pokazali su carinski podaci objavljeni u ponedjeljak.

“Oporavak uvoza nafte u posljednje vrijeme posustao je u septembru”, konstatovali su u bilješci analitičari ANZ-a, tumačeći da nezavisne rafinerije nijesu iskoristile dodijeljene veće uvozne kvote zbog slabije potražnje u uslovima postroženih mjera suzbijanja koronavirusa.

Analitičari ING-a smatraju da nesigurnost koju stvara kineska politika nulte tolerancije prema koronavirusu i kriza u sektoru nekretnina potkopavaju efikasnost mjera podsticanja ekonomije, iako je rast kineskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u trećem tromjesečju nadmašio očekivanja.

Američki predsjednik Joe Biden pokušava da zaustavi cijene goriva uoči izbora za Kongres i najavio je prodaju preostalih 15 miliona barela nafte iz strateških rezervi, u sklopu inicijative Međunarodne agencije za energiju (IEA) koja je krenula u maju.

Biden je dodao da mu je cilj da obnovi zalihe kada cijena barela na američkom tržištu bude oko 70 USD po barelu.

U investicionoj banci Goldman Sachs smatraju da prodaja nafte iz rezervi vjerovatno neće u većoj mjeri uticati na cijene.

“Plasman nafte iz rezervi vjerovatno će tek skromno uticati na cijene nafte za manje od pet USD po barelu”, navela je banka u bilješci.

Američke energetske kompanije povećale su broj aktivnih bušotinskih postrojenja u prošloj sedmici, drugu sedmicu zaredom, jer ih relativno visoke cijene podstiču na veću proizvodnju, navela je u izvještaju kompanija za energetske usluge Baker Hughes.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je barel korpe nafte njenih članica u petak pojeftinio 39 centi na 92,09 USD.

