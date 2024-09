Počinju radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić, ministarka saobraćaja Maja Vukićević i direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović, ozvaničili su danas početak radova na rekonstrukciji regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute.

“Zadovoljstvo mi je što danas možemo da objavimo početak radova na rekonstrukciji regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute. Lično sam se kao poslanica u parlamentu više puta bavila ovom temom, a zahvaljujući amandmanu koji smo podnijeli kolega Dejan Đurović i ja, obezbijeđen je i dio sredstava za početak radova na ovom putu”, rekla je Vukićević.

Prema njenim riječima, ovo je važan regionalni put, kojim prolazi veliki broj vozila i dugo se čekalo da se počne sa rekonstrukcijom.

“Moram istaći da mi je zadovoljstvo što smo relativno brzo od preuzimanja Ministarstva u direktnoj komunikaciji sa Vladom i sa direktorom Uprave za saobraćaj i predsjednicima opština Bar i Ulcinj, dogovorili da radovi na ovom putu krenu odmah nakon ljeta, što evo danas i realizujemo”, saopštila je Vukićević.

Rekonstrukcijom ovog puta značajno će se rasteretiti putni pravac Bar-Ulcinj i smanjiti saobraćajne gužve kroz Dobre Vode, Utjehu i Ulcinj.

“Takođe, postojeći putni pravac Bar-Kamenički most-Krute svojim tehničkim karakteristikama nije omogućavao bezbjedno kretanje vozila, naročito u toku ljetnjih mjeseci, kada je ovim putnim pravcem tranzitirao veliki broj vozila ka i od granice na Sukobinu”, saopšteno je iz Ministarstva.

Nakon rekonstrukcije, kako je objašnjeno, dobiće se put koji će obezbijediti veću protočnost saobraćaja, podići nivo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i omogućiti bolju turističku valorizaciju tog kraja.

U Ministarstvu ostaju posvećeni rekonstrukciji putne infrastrukture na teritoriji čitave Crne Gore, kako na sjeveru tako i na jugu zemlje.

U narednom periodu na teritoriji Opštine Bar u planu je izgradnja bulevara od raskrsnice za tunel Sozina do uklapanja u postojeći bulevar, adaptacija puta Bar-Ulcinj i kao najznačajniji i najzahtjevniji projekat, projekat izgradnje auto-puta od Podgorice do Bara i dalje preko Ulcinja do granice sa Albanijom.

“Samo sa ovako razvijenom putnom infrastrukturom možemo podići nivo turističke ponude ovog dijela crnogorskog primorja, kao i omogućiti punu valorizaciju i učiniti konkurentnom Luku Bar”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS