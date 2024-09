Počinje Popis poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za statistiku, Monstat, od 1. oktobra do 1. decembra sprovodi Popis poljoprivrede za ovu godinu u skladu sa zakonom.

“Cilj sprovođenja Popisa poljoprivrede je da se obezbijede međunarodno uporedivi podaci kako za dalja unapređenja zvanične statistike u oblasti poljoprivrede, tako i podaci od značaja za kreiranje politika u smislu kreiranja održive agrarne politike”, navodi se u saopštenju.

Popis poljoprivrede je, kako se dodaje, po sadržaju i obimu, najobimnije i najkompleksnije statističko istraživanje u oblasti statistike poljoprivrede koje se sprovodi na svakih deset godina u skladu sa jedinstvenim međunarodnim standardima.

“Popisom poljoprivrede prikupljaju se podaci o broju poljoprivrednih gazdinstava, površini korišćenog poljoprivrednog zemljišta po kategorijama korišćenja, stočnom fondu po vrstama i kategorijama, licima koja učestvuju u poljoprivrednoj proizvodnji prema polu, objektima za smještaj stoke, mašinama i opremi”, precizirali su iz Monstata.

Popisom će biti obuhvaćena sva poljoprivredna gazdinstva odnosno porodično poljoprivredno gazdinstvo i poslovni subjekat, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koja ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o popisu poljoprivrede.

“Svi individualni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima koji se prikupe tokom Popisa poljoprivrede, smatraju se povjerljivim i koristiće se isključivo u statističke svrhe shodno članovima Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS